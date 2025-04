Cum a reacționat soțul lui Tily Niculae, Dragoș Popescu, când i s-a propus să participe la un reality show cu actrița: „Împlinim 15 ani de la căsătorie” / Exclusiv

Tily Niculae a dezvăluit secretul căsniciei sale cu Dragoș Popescu. Actrița și soțul ei au aniversat 15 ani de mariaj pe 26 martie, chiar de ziua de naștere a lui Dragoș și a fiului lor, Radu (5 ani). Perechea mai are o fiică, Sofia, în vârstă de 13 ani.

Tily Niculae a spus care este secretul căsniciei cu Dragoș Popescu

Tily Niculae (39 de ani) a dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica.ro, ce tradiție specială respectă ea și soțul ei, Dragoș Popescu (50 de ani), după aproape două decenii de relație. Cuplul are un motiv triplu de sărbătoare an de an pe 26 martie, ziua în care s-au căsătorit, dar și în care sunt născuți Dragoș și fiul lor, Radu.

„De aproape 20 de ani, pentru că mâine este ziua lui Radu, împlinește 5 ani, și este și ziua soțului meu, împlinește 50 de ani, și noi împlinim 15 ani de la căsătorie, pentru că ne-am căsătorit de ziua soțului meu. Tradiția în familia noastră este că el, de foarte, foarte mulți ani, îmi aduce croissant-ul cald și cafeaua”, a spus Tily Niculae, pentru Unica.ro.

Actrița a fost scurtă și la obiect atunci când am întrebat-o care este secretul unei căsnicii de lungă durată, din punctul ei de vedere. „Cât mai puțin compromis și cât mai multă comunicare”, ne-a spus Tily Niculae.

Cum a reacționat soțul lui Tily Niculae când a primit propunerea de a apărea într-un reality show cu actrița

În prezent, Tily Niculae este soție, mamă, studentă la Litere în ultimul an și protagonistă în comedia neagră „Lopata și milionul”, care se joacă la Sala Luceafărul în data de 6 mai. Întoarsă pe scena teatrului după o pauză de 12 ani, actrița spune că nu se vede revenind în televiziune, cu toate că a primit propuneri de a participa în diverse emisiuni TV.

„Am avut propunere pentru reality show. Familia noastră nu este pregătită pentru așa ceva. Soțul meu este anti-apariții, anti-tot ce se poate. Deci cu el n-aș avea nicio șansă. Iar un reality show nu se poate face într-un singur personaj”, ne-a explicat actrița.

În încheierea interviului, am rugat-o pe Tily să ne spună ce și-ar dori ca oamenii să învețe din experiența ei: „Să nu vă pierdeți autenticitatea. Și orice vă doriți să faceți în viața aceasta, go for it! Urmați-vă dorințele!”.

