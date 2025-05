Ioana Ignat, primele declarații după despărțirea de Sebastian Dobrincu: „A fost un capitol important”

Ioana Ignat a vorbit și ea despre despărțirea de Sebastian Dobrincu după ce antreprenorul a confirmat zilele trecute separarea definitivă de artistă. Cântăreața, care de obicei își ține viața privată departe de luminile reflectoarelor, de data aceasta a decis să rupă tăcerea și să vorbească de despărțirea de cel care i-a fost partener de viață mai bine de trei ani.

Ioana Ignat, primele declarații despre despărțirea de Sebastian Dobrincu

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au avut o relație care a durat mai bine de trei ani, cu suișuri și coborâșuri. La finalul anului trecut cei doi s-au despărțit, iar după câteva săptămâni antreprenorul a format un cuplu cu Otniela Sandu, relație care însă s-a destrămat rapid.

După ce a confirmat că nu mai are o relație amoroasă cu Otniela, Dobrincu a fost văzut din nou în compania fostei lui iubite, Ioana Ignat. Dar acum acesta a dezvăluit că relația lor s-a destrămat definitiv.

Ioana Ignat a decis să vorbească și ea despre acest subiect, într-o postare pe InstaStory.

„Vreau să vă anunț cu sinceritate că eu și Sebastian nu mai formăm un cuplu. A fost un capitol important din viața mea, pe care îl închei cu recunoștință pentru tot ce am trăit și învățat. Vă mulțumesc pentru susținerea și înțelegerea voastră”, a scris Ioana Ignat pe Instagram, fără a oferi mai multe detalii.

Sebastian Dobrincu a anunțat despărțirea

Primul care a vorbit despre despărțirea definitivă de Ioana Ignat a fost tânărul antreprenor, care a dezvăluit, într-un interviu acordat Cancan, că el și Ioana au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate.

„Nu mai sunt împreună cu Ioana. Fiecare cu viața lui. Am rămas în relații bune de când ne-am despărțit. Bineînțeles, am mai ieșit, am mai socializat. Între timp, m-ați pozat, colegii mă tot văd în parc acolo. Dar am încheiat lucrurile permanent pentru că am ajuns la decizia asta matură, de comun acord că e bine ca fiecare să meargă pe drumul lui și să găsească persoana potrivită fiecare pentru el”, a afirmat el.

Acum, Ioana Ignat se concentrează asupra proiectelor ei, lansând de curând o piesă cu sora ei, Magda Ignat, iar în urmă cu câteva zile a anunțat o nouă colaborare cu Edward Sanda.

