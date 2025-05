De ce nu s-a prezentat Honorius Prigoană la procesul pe care i l-a intentat Adrianei Bahmuțeanu, pentru custodia celor doi copii ai ei: „Un plan diabolic”

Adriana Bahmuțeanu și avocata ei au explicat motivul pentru care Honorius Prigoană nu s-a prezentat la procesul pe care el l-a intentat cu scopul obținerea custodiei fraților vitregi, Maximus și Eduard, copiii fostei prezentatoare TV din mariajul cu Silviu Prigoană, care a murit în noiembrie 2024. Băieții de 17 și, respectiv, 14 ani, locuiau cu tatăl lor la momentul decesului acestuia, iar în prezent se află în grija fraților vitregi mai mari, Honorius și Silvius.

Motivul pentru care Honorius Prigoană nu s-a prezentat la procesul pentru custodia băieților Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu (51 de ani) trece prin clipe de coșmar din toamna anului trecut, după ce tatăl băieților ei a murit, iar Maximus și Eduard au rămas în grija fraților vitregi mai mari, Honorius și Silvius. Deși, în mod normal, minorii ar fi trebuit să se mute cu mama lor, Honorius s-a împotrivit și i-a intentat un proces de custodie Adrianei. Cu toate acestea, de două ori la rând nu s-a prezentat la proces. Fosta prezentatoare TV și avocata ei au explicat de ce.

„Este deja a doua oară când nu se prezintă la acest proces pe care ei l-au intentat. Ei sunt reclamanți și, în mod logic, era interesul lor să vină. Pe ei nu-i interesează niciun fel de tutelă. Nu îi interesează nimic. Îi interesează doar să amâne și să facă în așa fel încât minorii să nu deschidă succesiunea, dovedindu-se interesul strict material pe care îl are Honorius Prigoană. Nu au niciun argument real. Toate așa zisele argumente se bazează pe situațiile de dinaintea decesului lui Silviu Prigoană. Nu pot să spun despre doamna Bahmuțeanu nici că este o mamă abuzivă, nici că are probleme cu alcoolul sau drogurile”, a spus avocata Adrianei Bahmuțeanu la emisiunea „Un show păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu se confruntă cu atacuri de panică din cauză că nu-și poate vedea copiii

Adriana Bahmuțeanu spune că și-a atins limita și că s-a confruntat cu stări de depresie, stres post-traumatic, anxietate generalizată și atacuri de panică din cauză că nu-și poate vedea copiii. Maximus și Eduard nu-și doresc să o vadă. Mai mult decât atât, în momentele rare în care s-au întâlnit, cei doi au împins-o. Fosta prezentatoare TV este convinsă că Honorius și Silvius i-au înveninat pe Maximus și Eduard împotriva ei.

„Oricine are acces liber la justiție (să ceară custodia copiilor – n.red.). M-au bombardat cu procese. Vă rog să mă credeți că am ajuns la limita limitei posibile. Eu nu mai pot. Au scopul de a mă termina din punct de vedere psihologic. Eu sunt foarte afectată din cauza acestor procese pe care mi le-au intentat. Am avut perioade de depresie, stres post-traumatic, anxietate generalizată, atacuri de panică. Chiar m-a afectat foarte mult. Mi-am pierdut un loc de muncă… Ceea ce mă doare cel mai tare este starea emoțională a copiilor. Acești frați vitregi îi învață să mă urască. Nu mă așteptam la această reacție pe care acum o conștientizez. A fost un plan diabolic. Nu mi-am mai văzut copiii deloc. Nu am contact cu ei”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu, pentru sursa citată.

Care este obiectivul lui Honorius Prigoană

Fosta prezentatoare TV este sigură că Honorius Prigoană a intentat toate aceste procese cu scopul de a amâna moștenirea până când frații mai mici vor împlini vârsta majoratului și vor putea să-și lase moștenirea în grija lui. În acest moment, Maximus și Eduard nu pot decide ce se va întâmpla cu partea lor de moștenire.

„(Honorius – n.red.) își dorește să nu se deschidă moștenirea și ea să se prescrie. Eu asta cred pentru că minorii mai au puțin și se măresc. Ei, manipulați psihologic, vor semna. Eu am și mesaje de la ei în sensul ăsta, ca Honorius să fie administratorul averii lor. Minorii au declarat în fața instanței că doresc ca fratele mai mare să le administreze averea”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Foto: Instagram; Facebook

