Adriana Bahmuţeanu, fără copii de ziua ei de naştere: „Nu am primit niciun mesaj de la ei, nici de Crăciun, nici de Revelion, nici de Paște. Sunt complet alienați”

Zi de naştere amară pentru Adriana Bahmuţeanu, una dintre cele mai vocale prezenţe din showbiz-ul românesc. Vedeta a început un nou an de viață departe de copiii ei, iar durerea este mai mare ca niciodată. Cu toate că s-a arătat puternică în fața camerelor, fosta soţie a lui Silviu Prigoană nu şi-a putut ascunde suferinţa.

„Îmi doresc de ziua mea să îmi văd copiii”

De ziua ei, Adriana Bahmuţeanu nu a primit cel mai important cadou: dragostea propriilor copii. Dincolo de florile primite, de urările prietenilor sau de bucuriile superficiale ale unei zile de naştere, aceasta a spus că visul ei cel mare este să-şi strângă copiii în brațe.

„Îmi doresc de ziua mea să îmi văd copiii, să împreună o familie, să avem din nou o relație bună aşa cum aveam până la decesul tatălui lor. O să merg mai departe, am ferma convingere că lucrurile se vor rezolva„, a declarat ea cu speranță la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Adriana Bahmuţeanu, niciun mesaj de la copiii săi

Ceea ce doare cel mai tare este absența totală a copiilor din viața ei. Nu doar că nu i-au fost alături de ziua ei, dar nici de sărbătorile importante nu i-au trimis vreun semn. Un comportament care, spune Adriana Bahmuţeanu, este rezultatul unei alienări parentale agresive.

„Nu am primit niciun mesaj de la ei. Nu am primit mesaj nici de Crăciun, nici de Revelion, nici de Paște. Sunt complet alienați, dar se va rezolva și lucrurl acesta. Am văzut copii de la orfelinat care își caută părinții după 20- 30 de ani, am văzut copii cu părinți extrem de abuzivi care au trecut peste abuzuri„, a mai spus vedeta pentru sursa menţionată anterior.

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre căsnicia cu Silviu Prigoană: „Aveam și oferte, unele mai bune decât Prigoană”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu i-a spus lui David Pușcaș că este un „adult problemă”: „M-am săturat de tot acest teatru pe care îl faci”. Cum a reacționat fiul adoptiv al Luminiței Anghel

Scandalul Prigoană-Bahmuţeanu, reluat după moartea lui Silviu Prigoană

Tensiunile dintre Adriana Bahmuţeanu şi familia Prigoană s-au acutizat dramatic în ultimele luni, în special după moartea lui Silviu Prigoană. Fiul cel mare al acestuia, Silvius, împreună cu fratele său Honorius, au deschis un proces pentru anularea duplicatului certificatului de deces cerut de Adriana pentru a putea obține pensia de urmaş pentru cei doi minori. Instanța le-a respins cererea, într-o primă victorie pentru Adriana.

Totuşi, ce a urmat a fost o perioadă de răceală extremă cu propriii copii. Adriana Bahmuţeanu a povestit în mai multe rânduri că cei doi minori au fost manipulați să o respingă total, refuzând orice formă de comunicare cu mama lor.

„Viața trebuie trăită cu bune și cu rele”

Chiar dacă ziua de naştere nu a fost una lipsită de tristețe, Adriana Bahmuţeanu a ales să se concentreze pe ce are frumos în viață: oamenii care îi sunt alături. Prietenii s-au mobilizat în număr mare, iar susținerea lor a ajutat-o să treacă mai ușor peste lipsa copiilor.

„Fericirea mea este că mă bucur de fiecare zi din viața mea, cum mă bucur și de ziua de azi. Au început să mă sune prietenii de dimineață, viața trebuie trăită cu bune și cu rele. Este o încercare, dar e o încercare care pe mine mă face mai puternică. Mi-am dat seama câtă forță am, mi-am dat seama că pot merge mai departe și în fiecare zi am mai multă putere de la Dumnezeu”, a mai spus vedeta.

Drama Adrianei Bahmuţeanu este una care şreapă adânc în inima unei mame. Iar ziua ei de naştere, deşi plină de zâmbete, a fost umbrită de tăcerea celor care ar fi trebuit să îi fie alături.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News