Calina Dumitrescu s-a despărțit de iubitul ei, Ionuț Ilie: „Am iertat prea mult. Posesivitate, violență verbală”. Ce decizie a luat fata Catincăi Roman după ce relația ei s-a încheiat

Calina Dumitrescu a dezvăluit că s-a despărțit de iubit, după o relație de aproximativ doi ani. În luna aprilie, tânăra și fostul ei partener, Ionuț Ilie, fiul fostului atacant al Stelei, Sabin Ilie, au fost acuzați de doi proprietari din București că le-au distrus apartamentele. După aceste evenimente, fata Catincăi Roman a decis să plece o perioadă din București.

Calina Dumitrescu pleacă din București după ce s-a despărțit de iubit

Calina Dumitrescu (25 de ani) a decis să se mute pe litoral pe timpul verii. Una dintre prietenele ei este fiica proprietarului unei locații exclusiviste din Constanța și i-a propus să vină să muncească acolo, mai ales că trece printr-o despărțire.

„Voi lucra toată vara. Prietena mea este fiica unuia dintre patroni și m-a ajutat cu această chestie. Mi-a propus, dacă tot trec printr-o despărțire, să plec la mare toată vara și să avansăm frumos împreună. (…) A venit această oportunitate la momentul potrivit, perfect. În iunie încep”, a spus Calina Dumitrescu, la emisiunea „Un Show Păcătos”, de la Antena Stars.

În aprilie 2025, doi proprietari din București i-au acuzat pe Calina Dumitrescu și pe iubitul ei, Ionuț Ilie, că le-au distrus apartamentele în care locuiau în chirie. Unul dintre proprietari a dat inclusiv imagini presei pentru a dovedi că tânăra și partenerul ei au avut un comportament deplasat.

„A fost (o relație toxică – n.red.), după cum ați văzut cu toții. Nu aș fi vrut să se ajungă aici. Nu ne-am potrivit. Acum realizez. (…) El și-a pierdut afacerea acum un an de zile, cred că și ăsta a fost un impediment. Avea un restaurant. Este supărat și stresat și-i doresc pe această cale tot succesul din lume. Nu am cum să mă ascund după deget. Au fost niște certuri foarte nasoale. Gelozie, posesivitate, acesta a fost motivul certurilor”, a mai povestit Calina, pentru sursa citată.

„Am iertat posesivitate, violență verbală. Urmează să încep terapia”

Calina Dumitrescu și Ionuț Ilie au format un cuplu timp de nouă luni, apoi s-au despărțit pentru prima dată. Ionuț a lucrat șase luni în Olanda, iar la întoarcerea în țară el și Calina au reluat legătura și s-au împăcat.

„Urmează să încep terapia. (…) Neavând o relație extraordinară cu tatăl meu, cred că de-asta am făcut aceste alegeri, pentru că am mai avut o relație toxică înainte. Am lăsat de la mine și am iertat prea mult. Am iertat posesivitate, cuvinte urâte, violență verbală. Reciproc (s-au lovit – n.red.). M-am maturizat foarte tare”, a mai spus Calina.

Cine este tatăl Calinei Dumitrescu

Calina Dumitrescu este fata Catincăi Roman și a lui Petre Dumitrescu, fost component al trupei de dans a lui Cornel Păsat. Părinții tinerei de 25 de ani s-au despărțit înaintea ca ea să împlinească un an. Anul acesta, Calina și mama ei au participat în cel mai nou sezon Asia Express, care se va difuza în toamnă la Antena 1.

Catinca Roman a spus că relația dintre ea și tatăl Calinei, Petre Dumitrescu, a fost „un act de rebeliune”. Sarcina a fost întâmplătoare, dar Catinca și Petre au decis să păstreze copilul.

Calina Dumitrescu a studiat muzica timp de opt ani, este pasionată de modă și a lucrat în televiziune. A debutat pe micul ecran la 18 ani, în calitate de reporter al emisiunilor „Acces Direct” și „Xtra Night Show”, de la Antena 1. Ulterior a participat la „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, iar în iunie 2022 a decis să se retragă din televiziune în favoarea unei cariere muzicale.

„Acum îmi doresc să îmi urmez visul: să cânt. Am făcut opt ani de pian, am cântat și în corul școlii și acum nu văd făcând altceva cu viața mea. Am început deja cursurile, mă apuc de treabă. Dacă ar fi să vorbesc despre ce aș vrea să cânt, vorbim despre jazz, dar nu știu cum ar prinde aici. Dar, peste cinci ani, mă văd pe scenă, cu o carieră. Iar pe mama, lângă mine sau în primul rând, acolo”, a declarat Calina Dumitrescu în urmă cu doi ani, pentru Fanatik.ro.

