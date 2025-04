Calina Dumitrescu, fata Catincăi Roman, ar fi „devastat” două apartamente în care a stat în chirie: „La început a fost foarte gingașă, dar ulterior s-a transformat într-o fiară” / Foto

Calina Dumitrescu, fata Catincăi Roman, ar fi „devastat” două apartamente din București, susțin proprietarii imobilelor. Experiența l-a îngrozit atât de tare pe unul dintre proprietari, încât a vândut locuința după cele întâmplate.

Calina Dumitrescu ar fi „devastat” un apartament în care a stat în chirie

Calina Dumitrescu (25 de ani), a cărei mamă este Catinca Roman (57 de ani), ar fi devastat două apartamente din Capitală. Unul dintre proprietari a oferit imaginile cu daunele din imobilul lui publicației Cancan.ro.

„A fost un angajament, în ianuarie, că nu vor mai face. Dar la fel s-a întâmplat. Nu știu dacă e vorba doar de petreceri sau de altceva. Țipete, urlete. Acum, dacă s-au bătut între ei, nu știu”, a spus primul proprietar păgubit, pentru sursa citată.

Proprietara unui alt imobil a povestit, la rândul ei, prin ce a trecut din cauza fostei concurente de la „Bravo, ai stil!”.

„Am avut un apartament într-un complex din Pipera unde Calina a stat 3 luni și efectiv mi l-a devastat. În 2023, din septembrie până în noiembrie a stat acolo. I-am închiriat apartamentul printr-un agent imobiliar. Inițial nu am știut cine e. La început a fost foarte drăguță și gingașă, dar ulterior s-a transformat într-o fiară. Am chemat și poliția, vecinii erau deranjați, mă sunau tot timpul pentru că făceau petreceri pe balcon”, a povestit proprietara apartamentului din Pipera, pentru Cancan.ro.

Proprietara a vândut apartamentul după această experiență

După această experiență, proprietara a decis să vândă apartamentul pentru a nu mai trece printr-o situație similară. Femeia susține că fata Catincăi Roman i-a lăsat o pagubă de câteva mii de euro. În plus, tânăra de 25 de ani uita să plătească facturile și chiria și reacționa agresiv atunci când proprietara o atenționa în această privință.

„Începutul relației noastre a fost unul extraordinar de bun, era foarte prietenoasă, dar la finalul colaborării am fost nevoită să îi dau cu forța afară. Mi-a lăsat o pagubă de câteva mii de euro. A avut și un câine, deși eu de la bun început i-am spus că nu accept animale de companie. Vă imaginați ce făceau acolo. Petreceri, beau, fumau. Cert este că am fost extrem de supărată și dezamăgită. Până la urmă l-am și vândut, acesta a fost și motivul, după această experiență. Am trimis pe cineva să facă curat acolo pentru că era dezastru, apoi l-am pus la vânzare.

Chiria pe cele trei luni am primit-o, dar greu, de fiecare dată trebuia să o sun să îmi dea banii, să îi spun să își plătească facturile. Norocul meu a fost că nu a stat prea mult. Ultimele facturi nu le-a mai plătit, s-a comportat foarte urât. Țipa foarte tare la mine, era deranjată că o sunam să îi cer banii pentru chirie. La un moment dat nu îmi mai răspundea la telefon. Vecinii mă sunau pentru că făceau pe acolo scandal”, a mai dezvăluit femeia, pentru sursa citată.

Catinca Roman a intervenit în apărarea fiicei sale

Femeia a făcut această poveste publică cu scopul de a avertiza alți proprietari din București cu privire la Calina Dumitrescu. Mama Calinei, Catinca Roman, a intervenit pentru a remedia situația, însă era deja prea târziu. Proprietara deja luase decizia de a o da pe tânără afară.

„Trebuie să se ferească toată lumea din orașul acesta de ei să le mai închirieze pentru că își bat joc efectiv. Ea era cu un alt tip atunci, dar aceeași poveste. Aș vrea să știe lumea să nu le mai închirieze, pentru că sunt producători de pagube de case. Pe mine m-a făcut cu capul o puștoaică. Vă dați seama dacă eu am vândut apartamentul din cauza ei.

M-a sunat inclusiv mama ei să mă întrebe ce s-a întâmplat și să îmi spună că fata ei este un copil educat, că nu are nicio vină. Din contră, nu s-a dovedit asta! Încă o dată vreau să specific, să trag un semnal de alarmă să nu le mai închirieze nimeni. Să se ducă să își cumpere. Să fie ea proprietar și să vadă ce înseamnă să ai o casă! Are impresia că dacă închiriază o casă are voie să facă ce vrea acolo. Nu e așa!”, a mai povestit femeia, pentru aceeași sursă.

Cu ce se ocupă Calina Dumitrescu

Calina Dumitrescu este fata Catincăi Roman și a lui Petre Dumitrescu, fost component al trupei de dans a lui Cornel Păsat. Părinții tinerei de 25 de ani s-au despărțit înaintea ca ea să împlinească un an. Anul acesta, Calina și mama ei au participat în cel mai nou sezon Asia Express, care se va difuza în toamnă la Antena 1.

Catinca Roman a spus că relația dintre ea și tatăl Calinei, Petre Dumitrescu, a fost „un act de rebeliune”. Sarcina a fost întâmplătoare, dar Catinca și Petre au decis să păstreze copilul.

Calina Dumitrescu a studiat muzica timp de 8 ani, este pasionată de modă și a lucrat în televiziune. A debutat pe micul ecran la 18 ani, în calitate de reporter al emisiunilor „Acces Direct” și „Xtra Night Show”, de la Antena 1. Ulterior a participat la „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, iar în iunie 2022 a decis să se retragă din televiziune în favoarea unei cariere muzicale.

„Acum îmi doresc să îmi urmez visul: să cânt. Am făcut opt ani de pian, am cântat și în corul școlii și acum nu văd făcând altceva cu viața mea. Am început deja cursurile, mă apuc de treabă. Dacă ar fi să vorbesc despre ce aș vrea să cânt, vorbim despre jazz, dar nu știu cum ar prinde aici. Dar, peste cinci ani, mă văd pe scenă, cu o carieră. Iar pe mama, lângă mine sau în primul rând, acolo”, a declarat Calina Dumitrescu în urmă cu doi ani, pentru Fanatik.ro.

