Catinca Roman, detalii rare despre relația dintre fiica sa, Calina, și tatăl ei, Petre Dumitrescu: „E păcat”. De ce s-au despărțit creatoarea de modă și fostul stripper

Catinca Roman a făcut dezvăluiri rare despre relația dintre fiica sa, Calina, și tatăl ei, Petre Dumitrescu. Catinca și Petre nu au planificat să devină părinți și nici nu au fost niciodată căsătoriți. Cu toate că vestea a fost o surpriză pentru amândoi, fostul cuplu a decis să păstreze sarcina. Fiica lor are acum 25 de ani, iar creatoarea de modă își dorește ca Petre și Calina să aibă o relație mai apropiată unul cu celălalt.

Catinca Roman, detalii rare despre relația dintre fiica sa și tatăl ei

Calina Dumitrescu s-a născut pe 17 mai 1999 și este fiica lui Petre Dumitrescu (49 de ani), fost dansator din trupa de stripperi a lui Cornel Păsat, „Flamingo Boys”, și a creatoarei de modă Catinca Roman (57 de ani). Cu toate că, în trecut, a declarat despre Petre că a fost un bărbat pe care nu s-a putut baza, în prezent, Catinca își dorește să consolideze relația dintre fiica sa și tatăl ei.

„Eu întotdeauna am încurajat-o să facă asta și chiar m-am bucurat că a reușit. Noi ținem legătura și eu sper că încet, încet o să-și sudeze relația foarte bine pentru că e păcat. Eu întotdeauna mi-am dorit acest lucru, iar ei seamănă atât de tare că ar fi păcat să nu”, a spus Catinca Roman, pentru Spynews.ro.

În august 2024, Catinca Roman a publicat o fotografie rară cu Petre Dumitrescu și cu fiica lor, Calina, pe contul ei de Instagram. „Reuniune”, a scris în descrierea postării.

Catinca Roman, dezamăgită de Petre Dumitrescu

În 2023, Catinca Roman a vorbit despre provocările rolului de mamă singură, precum și despre motivele pentru care relația dintre ea și Petre Dumitrescu nu a funcționat.

„Am fost și mamă singură și a fost foarte complicat. Sinceră să fiu, nu regret o secundă că am făcut-o pe Calina, dar, dacă aș fi avut mintea de acum, poate că m-aș fi gândit de două ori înainte s-o fac cu cineva pe care nu mă puteam baza. E foarte, foarte greu și complicat și pentru copil.

Relația nu a mers pentru că aveam mentalități foarte diferite, pentru că el era prea tânăr, sincer, îmi dau seama cu recul. Și pentru că și eu eram într-o perioadă a vieții extrem de complicată. Cu tot ce se întâmpla în familie, pe partea profesională la fel. Cred că a fost prea mult pentru amândoi la momentul respectiv”, a spus Catinca Roman în emisiunea Cristinei Șișcanu, „După faptă și răsplată”, de la Metropola TV.

Relația creatoarei de modă cu stripperul, „un act de rebeliune”

În 2021, Catinca Roman era dezamăgită că eforturile sale de a suda relația dintre Calina și tatăl ei nu dădeau roade.

„La momentul respectiv a fost un act de rebeliune (relația cu Petre Dumitrescu – n.red.). Sarcina a fost întâmplătoare, nu a fost programată, dar am căzut de comun acord să o păstrăm”, a povestit Catinca Roman, în emisiunea „În Oglindă”.

După nașterea Calinei, Catinca a spus că Petre Dumitrescu nu s-a implicat deloc în creșterea ei, cu toate că ea l-a încurajat tot timpul să fie mai prezent.

„Da, de multe ori și am abandonat lupta acum un an. În toți anii aceștia am încercat să îi explic că, în momentul în care am hotărât să facem un copil, am luat decizia împreună. Este importantă prezența masculină în viața unei fete. Am avut o discuție cu Calina. Ea a crescut și a înțeles foarte multe lucruri. Și-a dat seama că asta este situația și că nu o să aibă parte de sprijinul lui”, a mai spus Catinca Roman.

Din fericire, acest lucru s-a schimbat în ultimii ani, un motiv de reală bucurie pentru întreaga familie.

Cu ce se ocupă Calina Dumitrescu

Calina Dumitrescu a studiat muzica timp de opt ani, este pasionată de modă și a lucrat în televiziune. A debutat pe micul ecran la 18 ani, în calitate de reporter al emisiunilor „Acces Direct” și „Xtra Night Show”, de la Antena 1. Ulterior a participat la „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, iar în iunie 2022 a decis să se retragă din televiziune în favoarea unei cariere muzicale.

„Acum îmi doresc să îmi urmez visul: să cânt. Am făcut opt ani de pian, am cântat și în corul școlii și acum nu mă văd făcând altceva cu viața mea. Am început deja cursurile, mă apuc de treabă. Dacă ar fi să vorbesc despre ce aș vrea să cânt, vorbim despre jazz, dar nu știu cum ar prinde aici. Dar, peste cinci ani, mă văd pe scenă, cu o carieră. Iar pe mama, lângă mine sau în primul rând acolo”, declara Calina Dumitrescu în urmă cu doi ani, pentru Fanatik.

Catinca Roman și-a pierdut ambii părinți

Catinca Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Iosif Zilahy. Niciunul dintre părinții creatoarei de modă nu mai sunt în prezent în viață. Mioara Roman a murit pe 23 februarie 2024, în somn, în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 83 de ani. Iosif Zilahy a murit pe 20 septembrie, la 90 de ani. Din al doilea mariaj al mamei sale cu fostul premier Petre Roman, Catinca mai are o soră mai mică, Oana Roman.

