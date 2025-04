Livia Eftimie și Spike s-au despărțit? Ce spune fosta soție a lui Cătălin Bordea. „Am înțeles interesul pentru mine, dar acum?”

Livia Eftimie și Spike și-au spus adio? Spre surprinderea tuturor, se pare că relația lor a trecut prin momente dificile. Surse apropiate dezvăluie că Livia ar fi fost nemulțumită de nivelul de implicare emoțională al rapperului în viața de cuplu, o problemă ce ar fi contribuit semnificativ la ruptura dintre cei doi.

Livia Eftimie și Spike s-au despărțit?

După o relație care a stârnit curiozitatea publicului, mai ales în contextul divorțului dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie, au început să circule zvonuri despre o posibilă separare între aceasta și rapperul Spike.

Despărțirea dintre Livia Eftimie și Spike a zguduit lumea mondenă, lăsându-i chiar și pe cei apropiați fără cuvinte. Se pare că decizia de a pune capăt relației i-a aparținut Liviei, care, la fel ca în cazul fostului său soț, Cătălin Bordea, a ales să plece fără să privească înapoi.

Fosta soție a lui Cătălin Bordea a avut o reacție rezervată în privința informațiilor apărute despre despărțirea sa de Spike. Deși nu a negat zvonurile, bruneta a ales să păstreze discreția, refuzând să ofere detalii suplimentare despre ruptura lor.

„Nu doresc să comentez. Eu nu sunt persoană publică. Am înțeles interesul pentru mine când era Bordea la mijloc. Dar acum?”, a declarat aceasta pentru cancan.ro.

Spike și Livia Eftimie au ales să păstreze discreția în privința relației lor, evitând să ofere detalii despre povestea lor de iubire, mai ales după divorțul Liviei de Cătălin Bordea.

Dar în decembrie 2023, Spike a surprins pe toată lumea cu o postare pe rețelele de socializare. Pentru prima dată, artistul s-a afișat alături de Livia, declarându-se un bărbat împlinit și fericit din toate punctele de vedere. Această mărturisire publică a fost primită cu entuziasm de fani, marcând un moment rar în care cei doi au ales să împărtășească o parte din viața lor personală.

„Viața noastră personală e departe de tot ce se scrie sau credeți voi. Vă urăm un an nou fericit, la fel ca noi’, a scris el atunci pe pagina sa personală de Facebook.

Livia Eftimie și Cătălin Bordea s-au despărțit în 2023

Livia Eftimie și Cătălin Bordea au decis să încheie căsnicia lor în vara anului 2023, o perioadă marcată de schimbări semnificative în viața brunetei. În acel moment, Livia era deja implicată într-o relație cu Spike, artistul care, ironic, fusese cavaler de onoare la nunta lor.

La începutul noii relații, Livia a vorbit deschis despre cum s-a apropiat de Spike, dezvăluind detalii care au surprins pe mulți. Această poveste a atras atenția publicului, mai ales datorită legăturii dintre cei trei și a contextului în care s-au desfășurat evenimentele.

„Noi ne știam din 2014. În 2016 a trecut printr-o depresie destul de urâtă, moment în care eu am încercat să-l ajut, însă prin prisma lui Cătălin. Îl rugam să iasă cu el, să-l scoată la un suc, să mergem la film, să încercăm să-l scoatem din momentul ăla prost. „Noi ne știam din 2014. În 2016 a trecut printr-o depresie destul de urâtă, moment în care eu am încercat să-l ajut, însă prin prisma lui Cătălin. Îl rugam să iasă cu el, să-l scoată la un suc, să mergem la film, să încercăm să-l scoatem din momentul ăla prost.



Paul (n.r.: Spike) l-a ajutat cu niște treburi pentru niște piese. Era un schimb echitabil până la un punct. Când Paul a avut nevoie de mai mult suflet, iar Cătălin nu a fost dispus sau nu avea de unde să-l dea, relația lor a încetat atunci. Eu am ținut legătura cu Paul. Am fost prieteni foarte buni. Simțeam că îl înțeleg și că m-ar înțelege”, a spus ea acum ceva timp.

