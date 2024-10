„Să nu te mai văd pe aici!” Replica lui Cheloo când fosta iubită a lui Spike, Teodora Nedelcu, a urcat pe scena iUmor

Terodora Nedelcu a urcat din nou pe scena iUmor și a avut parte de o surpriză din partea lui Cheloo, care se numără printre jurații emisiunii.

Replica lui Cheloo când fosta iubită a lui Spike, Teodora Nedelcu, a urcat pe scena iUmor

Comedianta, care a avut o relație cu Spike înainte ca artistul să se cupleze cu fosta soție a lui Cătălin Bordea, este una dintre finalistele sezonului 15 iUmor. Ea a urcat pe scena celei de-a cincea ediții, difuzată sâmbătă, cu un număr savuros de stand-up comedy, iar jurații, printre care Cheloo, dar și Cătălin Bordea, care a fost părăsit de soție pentru Spike, i-au apreciat prestația.

„Pentru mine, sunteți deosebit de inteligentă și am crezut asta încă de când v-ați prezentat pentru prima oară la această emisiune… sub forma unei stafii“, i-a mărturisit Cheloo. Apoi i-a spus sarcastic, în stilul caracteristic: „Te-ai mai îngrășat; îți stă bine!”, stârnind hohote de râs în sală.

La fianlul scurtului discurs, Cheloo i-a transmis că speră să câștige sezonul, ca să nu se mai întoarcă în edițiile următoare.

„Sper să câștigi acest sezon, ca să nu te mai văd pe aici!“, i-a mai transmis el.

Teodora Nedelcu rupe tăcerea despre relația lui Spike cu Livia Eftimie

Comedianta a reacționat după ce Livia Eftimie, actuala iubită a lui Spike a spus partea ei de adevăr legată de divorțul de Cătălin Bordea. Teodora a avut în trecut o relație cu Spike și se afla în cercul comun de prieteni ai foștilor soți Livia Eftimie și Cătălin Bordea, care au format un cuplu timp de 11 ani, până în primăvara lui 2023, când au divorțat la notar. După ce în viața Liviei a apărut rapperul Spike, Paul Mărăcine pe numele real, și s-a zvonit că din cauza lui ar fi avut loc separarea ei de Bordea. Înainte de a fi cu Livia, Spike a fost cuplat cu Simona, prietenă cu aceasta, dar și cu Teodora. Relația celor trei s-a stricat ulteriro. Iar Teodora a mărturisit că ar fi știut de intențiile Liviei de a începe o relație cu Spike încă din timpul căsniciei cu Bordea.

„Dragă Livia, nu te-a lăsat nimeni singură. După o prietenie închegată, cu conversații de dimineață până seara, cu ieşiri la cafea, cu discuții la club până la 6 dimineața, apoi, brusc, ai tăiat tot. ‘E de la mine’ mi-ai spus. Era ziua când ți-am spus că am început să mă văd cu Paul, ca apoi să urmeze un an în care m-am rugat de tine să mai fim prietene, am căutat răspunsuri peste tot, l-am întrebat şi pe actualul tău iubit, ‘ce se întâmplă, de ce nu mai vorbeşte Livia cu mine?’ – ‘păi nu mai vorbeşte ca e prietenă cu Simona şi nu-i convine ca te vezi acum cu mine’, am crezut, era plauzibil, doar erați prietene super bune.



Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023; tu ştii de la cine ştiam eu ca urmează să divorțezi?? – de la Paul! – ştii când? – în februarie 2023. Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023, dar voi vă făcuserăți toate planurile în mai 2023, la Beach, please! De unde știu?



De la actualul tău iubit, care a mers să cânte acolo şi a zis ca se întoarce în seara aia, şi s-a întors după patru zile, și tu la fel, cu propunerea de divorţ în mană; iar el a zis că nu ne mai putem vedea. De ce?? Pentru că urma să lupte pentru iubirea vieții lui??? Cine era??”- a mărturisit Teodora Nedelcu în mediul online, în urmă cu câteva luni.

