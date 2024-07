Ce fel de soție era Livia Eftimie, fosta parteneră de viață a lui Cătălin Bordea. Nașa lor de cununie a dat cărțile pe față: „Am încercat să le fiu aproape”

Nașa de cununie a fostului cuplu format din Cătălin Bordea și Livia Eftimie a spus ce fel de soție era fosta parteneră de viață a comediantului. Cătălin și Livia au format un cuplu din 2012 până în 2023, când au divorțat la notar. În prezent, Livia formează un cuplu cu Paul Mărăcine, cunoscut publicului sub pseudonimul Spike.

Ce fel de soție era Livia Eftimie, fosta parteneră de viață a lui Cătălin Bordea

Cătălin Bordea și Livia Eftimie au semnat actele de divorț pe 13 iulie 2023, la notar. Timp de aproximativ un an, Livia a vorbit foarte puțin despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei sale cu comediantul. Recent însă, Livia a decis să împărtășească versiunea ei în ceea ce privește despărțirea. Dezvăluirile sale au stârnit multe reacții dure din partea prietenilor fostului ei soț, printre care Nelu Cortea, Radu Bucălae și Ioana State. Și nașa de cununie a fostei perechi, Alexandra, face noi dezvăluiri despre ce fel de soție era Livia Eftimie.

Alexandra și Livia s-au cunoscut la o sală de fitness și au realizat foarte repede că, pe cât de diferite sunt, pe atât de mult se aseamănă. Chimia dintre ele a făcut ca Livia și Cătălin să le propună ei și soțului ei să le fie nași.

Nașa de cununie a fostei familii Bordea a dat cărțile pe față

„Joc în tabăra opusă, cum s-ar zice. Once upon a time, când încă lumea nu avea să fie dată peste cap, am fost nașa fostei familii Bordea”, a început Alexandra.

„Știam că e într-o relație cu un tip care face stand up, că locuiesc în chirie și că se ocupă de booking pentru show-urile lui și parcă și a unor colegi de breaslă de-ai lor. Când ieșeam cu ea, îi zdrăngănea telefonul ăla continuu. Programări, dar nu vreau masa aia, da pe dracu și pe lacu. Apoi desena aranjamente de mese, le rotea până era toată lumea mulțumită. Apoi mergea și le căra, le așeza și se certa cu toți netoții ce căutau nod în papură înainte de show-uri. Când nu se ocupa de club, se ocupa de casă. Zicea cineva că nu a gătit de două ori în viața ei. Dragă cineva, află de la cei care au fost prezenți la început, că Livia gătea în fiecare luni. Și tot atunci făcea și curățenie generală. Fără să se abată de la asta, cu o precizie absolut robotică. Ani de zile, luni de luni. Nu că ar fi trebuit să ne uităm în oala asta… dar mna. Detalii”, a continuat.

„Am încercat de la capătul pământului să le fiu aproape”

Înainte ca Alexandra și soțul ei să le devină nași Liviei și lui Cătălin, cele două cupluri se văzuseră rar în formulă completă. Alexandra susține că, până ca Livia și Cătălin să se despartă, ea și finii ei interacționau destul de rar.

„Nu am avut niciun soi de părere formată în ceea ce îi privește, eu interacționând real, cu el, strict din momentul în care Livia a decis să plece de acasă. Până atunci, ne vedeam la o masă o dată pe an și schimbam frivolități. Când lumea lui s-a năruit, am încercat de la capătul pământului să-i fiu aproape. Să le fiu aproape. Atât și așa cum am știut și cum am putut eu, cu informațiile pe care le aveam”, a mai povestit Alexandra.

„Revenind la fata mea. Nu pot spune despre Livia că a fost vreo răsfățată a vieții. Când am dat peste ea în sala de sport, sprijinea un perete, că nu mâncase de câteva zile. Cătălin avea niște standarde, totuși. Iar ea, zdreanța, ar fi făcut orice pentru el…”, a adăugat.

„Rolul ei, în viața lor, a devenit mai mult unul de îngrijitoare, nicidecum de soție”

„Îmi spunea adesea, mai târziu, că îi e teamă și că nu știe când și cum – dar mai ales de ce – rolul ei, în viața lor, a devenit mai mult unul de îngrijitoare, nicidecum de soție. Cumva, sub imperiul prejudecăților că ea nu avea un job și era „doar” un satelit al bunăstării lui Cătălin, și-a preluat sarcini care nu ar trebui să fie bazate pe gen, ci task-uri comune. Alea de le minimalizează majoritatea populației masculine, că se ocupă mami de ele. S-au iubit. (P.S. iubi hates eat). Și nu a mai știut să se oprească. O nenorocită, serios. Că doar nu a forțat-o nimeni. Cui nu-i place să frece parchetul cu periuța de dinți. Cine căra bagajele și sarsanalele de cumpărături și absolut orice? Baxuri în ziua nunții? E plin internetul de glumițe de cum unii jucau Candy Crash, iar alți alergau ca demenții, în toate direcțiile. De cum ajungeau ai mei la orice destinație și a mea nu se vedea de sub mormanele de rahaturi din cârcă. O sclavă, nu? Când au deschis clubul, cine a frecat podele și tot? Cine stătea noapte de noapte ca totul să fie ok? Vai, team work. Că era pentru ei. Sure. Recitește.

„Livia era o carcasă de om”

Când a decis să dea foc lumii, Livia nu mai avea nimic de pierdut. Aveam să aflu și eu asta. Pentru că era o carcasă de om. Cred că efectiv nu-i mai păsa de nimeni și nimic. Cel mai grav era că nu-i mai păsa de ea. Ne legăm de Crăciun și brăduți, dar uităm să menționăm că Livia plecase de acasă ceva vreme. Terapia la care a renunțat după o ședință? Să fi fost după ce s-a semnat prima tură de acte de divorț? Oricum, tot DUPĂ CE DECIZIA FUSESE LUATĂ? Dar internetul nu aflase încă asta. Scuze, interneeet. Greu să resuscitezi cadavre. Serios? Observ că în tabăra opusă s-a scris o poezie pe care o repetă continuu toți. Toți știu eu mai bine. Cine, când, cum.

„Ați „iubit-o” toți cât a făcut ce și cum ați vrut voi”

De când. Care mai de care se urcă și ei în spatele ei. Să fie văzuți. Să fie grozavi. Să-i vadă cineva. Să-i audă. Justițiari înrăiți în vieți netrăite de ei. Să o ardem pe rug pe nenorocita care a ales altceva. Sulițe și insulte că s-a dus cu unul prea aproape de casă. Prea prost, prea prieten, prea bogat, prea altul. „Ajutorul” primit de la voi în ultimii ani, doi la număr, cum v-a învățat la școală să spuneți, doar i-au confirmat că locul ei nu mai este lângă voi și ați „iubit-o” toți cât a făcut ce și cum ați vrut voi. Prietenii adevărați te susținut necondiționat. Read that again. Nu vă temeți. O iubim noi destul cu bune și cu rele”, a mai spus Alexandra, fosta nașă de cununie a foștilor soți.

Alexandra a explicat și că Spike nu a fost motivul despărțirii dintre Livia Eftimie și Cătălin Bordea. Nașa fostei perechi susține că mariajul finilor ei s-a destrămat din cauza unui cumul de factori și că Livia și Cătălin erau deja despărțiți atunci când Livia și Paul au devenit un cuplu.

Spike nu a fost motivul despărțirii dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie, susține nașa lor de cununie

„Un mariaj nu se încheie într-o clipă. E un cumul de factori ce duc la destrămare. Și nimeni în afara celor direct implicați nu cunosc adevărul real. Crud. Avem toți bucăți de dreptate, furnizate de-o parte sau de alta. Fiecare cu dezamăgirea sa. Cu povestea sa. Cu varianta sa. Pot eu spune unui om că nu e singur, dacă el așa se simte? Că a avut de toate? Dar nu ce ar fi avut nevoie? E simplu să ne axăm pe ultima sută de metri, că nu a vrut a mea, că n-a făcut și nu a dres. De ceva vreme nu mai răspundea la comenzi. Plângea în hohote în taxi. Cătălin? Și Livia, în mijlocul străzii, când asta căzuse de nu știu unde dracu. Și de atât de multe ori. Și chiar și atunci când Cătălin plângea în taxi, înainte de spectacole, plângea și Livia. Că nu e ușor să te ștergi dintr-un loc în care ai investit atâta amar de vreme și suflet.

Paul nu a fost „motivul”. Motivele au fost altele. Adunate. Paul a fost în viața ei de mai mulți ani de cât au, cumulat, comentacii păreriștii absoluți. Paul a fost la locul și momentul nepotrivit, pentru purtătorii de torțe. Pentru alții, a fost adăpost. Nu știu exact când și cum, oricum realitatea nu bate imnul echipei adverse. Ce știu sigur e că nu e treaba internetului. Urât tare să-ți speli chiloții în public, fără voia ta”, a fost mesajul Alexandrei.

Foto: Facebook; Instagram

