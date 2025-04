De ce Oana Roman nu se descalță când merge în vizită la cineva: „Este ceva îngrozitor. Nu există nicăieri”. Dana Budeanu are aceeași regulă

Oana Roman este cunoscută pentru stilul său unic și pentru faptul că nu se ferește să își exprime opinia. Recent, fosta vedetă TV a stârnit un val de reacții când a vorbit despre un obicei pe care îl detestă atunci când merge într-o vizită. Este vorba despre gestul de a se descalța la intrarea în casă al gazdelor, un gest pe care Oana Roman îl consideră „îngrozitor”. Această regulă este, de altfel, împărtășită și de către Dana Budeanu, care nu înțelege de ce ar trebui să te descalți la intrarea într-o casă, chiar dacă gazda îți cere acest lucru.

„Este ceva îngrozitor”

Oana Roman a explicat în detaliu de ce refuză să se descalțe atunci când merge în vizite. Aceasta consideră că gestul este nu doar inestetic, dar și lipsit de igienă.

„Eu am o problemă, în momentul în care trebuie să mă duc undeva și trebuie să mă descalț. În primul rând este o lipsă de… nu este igienic, estetic, este ceva îngrozitor și mai ales dacă e vorba de un eveniment, adică te duci la o masă, la o aniversare, de Crăciun și văd că fac pozele alea în șosete și mie mi se ridică părul în cap”, a mărturisit aceasta în podcastul VBTV LIVE.

În opinia Oanei Roman, fotografiile în care oamenii sunt în șosete sau ciorapi nu sunt deloc estetice, chiar dacă acestea sunt realizate la evenimente festive.

„Este foarte sexy și mișto ca tu la tine în casă să umbli desculț, nu în șosete, dar desculți da, adică prefer să am o poză în care să fie unii desculți, adică e o chestie, dar când vin invitații și ăia stau în șosete sau în ciorapi și noi facem poze îmbrăcați așa elegant, frumos… cu șosetele alea… este ceva îngrozitor”, a explicat Oana Roman, făcând referire la ceea ce ea consideră a fi un detaliu neplăcut pentru pozele de la evenimente.

„Eu îi cert pe oamenii care vin la mine”

Dacă mulți ar fi înclinați să accepte cerințele gazdelor, Oana Roman nu se lasă influențată. Fosta vedetă a dezvăluit că ea nu își lasă musafirii să se descalțe în casa ei, indiferent de motiv.

„Eu nu pot să mă obișnuiesc cu asta, oamenii vin la mine și vor să se descalțe și eu îi cert și le spun: Nu te descalți la mine în casă, pentru nimic pe lumea asta”, a mai spus aceasta, subliniind că nu este vorba doar de igienă, ci și de respectul față de propriul confort.

„Nu vreau să-ți miros picioarele, nu vreau să-ți văd șosetele, dresurile. Deci la mine în casă nu se descalță absolut nimeni, pentru niciun motiv. Eu fac curat după dacă este nevoie, dar la mine în casă nu se descalță nimeni, pentru niciun motiv.’, nu vreau să-ți miros picioarele, nu vreau să-ți văd șosetele, dresurile. Deci la mine în casă nu se descalță absolut nimeni (…), dar oamenii care totuși nu se aruncă prin toate noroaiele și și dacă… ai la intrare un preș de ăla special gros așa, de care să te freci frumos de el. (…) Eu nu înțeleg asta, deci nu există nicăieri… du-te în Franța și descalță-te… pe bune, este ceva rău”, a mai adăugat Oana, dând astfel un mesaj clar despre preferințele ei legate de vizitele la care participă. Vedeta a mai menţionat şi faptul că această practică a devenit destul de „sinistră” în cultura românească și că nu înțelege de ce oamenii continuă să aplice această regulă.

Ce altă problemă mai are Oana Roman

Pe lângă obiceiul de a se descalța la intrare, Oana Roman mai are o problemă legată de modul în care sunt tratați pantofii.

„Asta este ceva care este împământenit la noi și mai e o problemă. Aia cu pantofii înșirați pe hol… de ce s-a inventat pantofarul, mă întreb? De ce în momentul în care intru în casă, eu trebuie să văd… bun am și eu unul atâta și am 2 pereche pe care le pun, dar… n-ai loc să intri, intri nu este ok. Faci un minim efort să îi pui în ceva, ai un dulap, ai un raft, ceva acolo”, a spus aceasta, semnalând o altă practică care o deranjează la vizitele în alte case.

Dana Budeanu are aceeași regulă: „Este lipsă de respect”

La fel ca Oana Roman, Dana Budeanu împărtășește aceeași opinie despre obiceiul de a te descalța la intrarea într-o casă. Într-un video postat pe rețelele de socializare, Dana Budeanu a criticat această practică, considerând-o o „lipsă de respect” din partea gazdelor.

„Mergem la ăia, ăia au covor alb, ne descălțăm toți. De ce ți-ai pus mă covor alb, fătălăule? Ca să descalți lumea? Eu vă dau un exemplu clar, normal, ajungi la om, te descalți, faci și tu cunoștință cu unu, cu altu. Gândește-te fizic, uite eu acum fizic boilor, fizic, eu mă descalț, fizic, acum. Zi și tu, ce autoritate am așa, cu cârnații ăștia?”, a spus Dana Budeanu, având o reacție clară împotriva acestui obicei, potrivit viva.ro.

Dana Budeanu a continuat să explice că nu înțelege de ce gazdele cer acest lucru, mai ales în contextul în care acest gest poate să creeze o atmosferă incomodă.

„Ce relație, adică, ce conversație pot purta doi bărbați… în ciorapi. Spune-mi și mie. Te întâlnești cu unu, mergem la unii casă, ne pun ăia să ne descălțăm, mă întâlnesc cu unu șmecher, sunt și eu un băiat, și eu sunt că d-aia suntem în anturaj, nu? Ce să-i spun lu ăla? Scuze, sunt desculț, în ciorapi, ne-am descălțat. Unde suntem, băi băiatule, la pușcărie?”, a adăugat aceasta.

Sursa foto: Instagram

