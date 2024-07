Nelu Cortea, mesaj acid pentru Livia Eftimie: „Aveai alte planuri”. Mai mulți comedianți au sărit în apărarea lui Cătălin Bordea

Nelu Cortea, Radu Bucălae și Ioana State au reacționat dur după ce Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a făcut primele declarații cu privire la căsnicia ei cu comediantul și motivul din spatele divorțului. Cei doi s-au despărțit anul trecut, după 11 ani de relație, iar femeia formează acum un cuplu cu Spike.

Nelu Cortea, reacție dură după declarațiile Liviei Eftimie privind divorțul de Cătălin Bordea

Nelu Cortea, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Cătălin Bordea, a decis să facă câteva declarații pe baza celor spuse de Livia Eftimie, la un an de la divorțul de comediant. Femeia, care acum trăiește o poveste de dragoste cu Spike, a susținut că a fost lăsată să treacă singură prin cele mai grele momente, în timp ce ea a făcut tot posibilul pentru a-l susține pe cel care i-a fost soț, timp de 11 ani.

Câștigătorul America Express a precizat, într-o postare pe rețelele de socializare, că Livia minte și că ea întotdeauna l-a avut alături de Cărălin Bordea, însă l-a preferat pe Spike.

„N-ai fost lăsată singură, Livia. Toți am încercat să te ajutăm. Dar tu aveai alte planuri. E foarte interesant cum o femeie care a primit tot ce a vrut a fost lăsată să decidă felul în care să își trăiască viața și relația de cuplu, a fost iubită orbește, a fost susținută și i s-a oferit ajutorul ori de câte ori a fost nevoie, acum e victimă, pentru simplul fapt că s-a plictisit și i s-au aprins călcâiele după altul. Are impresia că dacă partenerul e plecat în turneu sau la filmări și ea are de rezolvat câteva lucruri acasă, e singură, dar băiatul ăla care stă în fața miilor de oameni, ca să îți susțină stilul de viață balenciagan, nu e tot singur pe scenă? De ce nu zice de toți anii în care el a încercat să o ajute, a rugat-o să meargă la terapie împreună, și ea a renunțat după o singură ședință?”, a scris Nelu Cortea pe Facebook.

De asemenea, actorul a criticat-o pe Livia Eftimie pentru felul în care s-a comportat cu Cătălin Bordea pe timpul căsniciei.

„De ce nu zice de Crăciunul în care el a stat singur cu un brăduletz în mașină, ca să meargă să o înveselească în timp ce ea era în mărăcini? De ce nu zice de momentul în care l-a făcut să se simtă ca ultimul om pentru simplul fapt că nu a vrut să meargă la o emisiune la care trebuia să fie plecat 5 luni de acasă și n-a vrut să te lase singură? Sau că a vrut să plece cu ea în America (n.r. – la emisiunea America Express), dar tot ea a refuzat și a preferat să rămână singură (multzam pentru asta)”, a continuat el.

Citește și: Livia Eftimie rupe tăcerea după divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Cătălin Bordea: „Credeam că o să mă dezintegrez de atâta plâns”

Citește și: Cătălin Bordea, mărturisiri neașteptate despre părinții Liviei. Ce s-a întâmplat în familia ei în timpul căsniciei cu actorul

„Cel mai mare păcat a fost că te-a iubit”

Nelu Cortea a continuat cu atacul la adresa Liviei și spune că Bordea nu i-a greșit cu nimic ci a făcut tot posibilul să o facă fericită.

„În schimb, pot să vă zic eu de drumurile spre show-uri, când îl vedeam pe Cătălin plângând în hohote, neputincios, neștiind ce să facă ca să îi fie ei bine. Care nu voia să meargă acasă, pentru că știa că ea nu e acolo. Care a făcut și face terapie, ca să își revină după trauma și gaura lăsată de o femeie care își trăia viața de probă. Ea și-a încercat-o acu câteva luni cu femeia la cratiță (nu cred că a gătit de două ori în ăia 11 ani), acu și-o încearcă cu victima de femeie simplă, care e manager la un artist pe care nu îl mai cumpără nimeni pentru că tot ea i-a distrus cariera”, a mai scris Nelu Cortea în mediul online.

„E simplu să minți singur, în fața camerei, fără să îți pună nimeni întrebări. Dar vezi că suntem mulți care știm adevărul”, a precizat Nelu Cortea.

„P.S. chiar am ținut la tine, mi-ai botezat copilul, am tăcut până acum, dar nu pot să te las să îți bați joc în continuare de un om al cărui cel mai mare păcat a fost că te-a iubit”, a subliniat el.

Citește și: Cum a cunoscut-o Cătălin Bordea pe actuala iubită. Dezvăluiri despre relaţia lor: „Ştie prin ce am trecut”

Citește și: Cât costă ținutele purtate de Carmen Iohannis la Jocurile Olimpice. Prima Doamnă a României a ales un top cu buricul gol

Radu Bucălae, despre relația Liviei Eftimie cu Spike

Un alt coleg de breaslă de-al luii Cătălin Bordea a decis să îi răspundă Liviei Eftimie. Radu Bucălae a fost bun prieten cu fostul cuplu și acum a răbufnit în mediul online, după ce a auzit ce a avut de sus femeia despre căsnicia cu actorul.

Acesta a susținut că relația Liviei cu Spike ar fi început cu mult înainte ca mariajul cu Bordea să se fi încheiat.

„Dragă Livia, mi-ai zis atâția ani “Bucălae” și acum îmi spui “Radu”? În cazul ăsta îți zic si eu Daniela. Dragă Daniela, nici nu știu de unde să încep. Suntem atât de mulți care putem să infirmăm tot ce spui tu încât nu știu la ce să răspund. Aș vrea să pun pauză la fiecare afirmație de-ale tale și să comentăm, ar fi un podcast mișto, dar nu cred că are sens. Am încercat toți să nu intervenim de-a lungul timpului, că nu vrem să vă facem rău. Probabil domnul rapper nu mai are proiecte și nici concerte, mna…aiurea. Publicul a decis singur cine e vinovat, nu a fost manipulat de cine e mai puternic, nu aveți argumente, nu vreți să recunoașteți că felul în care ați procedat a fost mișelesc și lipsit de coloană vertebrală. Oamenii nu v-au judecat că v-ați îndrăgostit tu cu Paul (aici e altă discuție care nu mă privește), oamenii vă judecă pentru felul în care ați gestionat situația, ca cei mai mari lași din țara asta”, a scris Radu Bucălae pe Facebook.

Comediantul a explicat și de ce a ales să facă acum aceste declarații. El a precizat că întotdeauna a încercat să o ajute pe Livia, dar ea i-a refuzat de fiecare dată. Și asta pentru că, spune el, ea deja avea o aventură cu Spike.

„De ce sunt dur? Pentru că 2 ani am încercat să vă ajutăm (mai ales eu și Alexandra), Bordea a făcut tot posibilul, iar tu ai fugit și mințit mereu motivând că nu îți găsești sinele. Ai fugit de adevăr căutând minciuni care se destrămau. Și nu ne spune nouă că abia după divorț te-ai apropiat de Paul că noi toți ne puneam întrebări de aproape 2 ani și credeam că suntem nebuni. Și crede-mă că mă abțin să zic ce spunea actualul tău iubit despre voi, căci relatările lui nu fac cinste nimănui, nici măcar unui om de joasă speță. Dacă tot nu ați avut curaj la vremea aia, măcar acum trebuia să taci și să zici “da bă, am fost proști, aia e!” Încercați să trăiți mai asumat, mai curajos”, a precizat el.

“Îți pare rău” că de la “Zeu” ai ajuns la “Manele manele” și realizezi că “Dela dela” acest “Scandal” nu mai aveți “Relații cu publicul”. “Tu” crezi că “Salcâmii” ceilalți sunt de vină și asta e trist, “Didaia” noi nu mai “Rămânem prieteni””, a încheiat Radu Bucălae mesajul adresat Liviei Eftimie.

Ioana State, reacție acidă

Nici Ioana State, care a fost bună prietenă cu Livia Eftimie pe vremea când aceasta era căsătorită cu Cătălin Bordea, nu a putut să păstreze tăcerea și a atacat-o pe iubita lui Spike, printr-un mesaj scurt.

Concurenta „Asia Express” este de părere că Livia Eftimie încearcă să se victimizeze și vrea doar să atragă atenția.

„Atât a mințit Livia (a lu’ Spike) și s-a victimizat în «varianta ei» de mai aveam puțin și credeam că Bordea i-a aruncat de fapt pisicii Biancăi de la balcon. Bordea era plecat la Craiova după pisici când s-a combinat ea cu Spike. Său să fi fost America Express”, a scris Ioana State în mediul online.

Comentariul ei nu a rămas, însă, fără răspuns. Livia Eftimie a reacționat rapid arătându-se dezamăgită de cea care i-a fost odată prietenă: „Du-te repede nervoasă la club, la clubul la care am muncit de mi-au sărit capacele. Vorbește despre z******a de Livia public, așa cum vrei. Îmi pare rău că n-am contat deloc, Ioana. Că tu cu asta ai rămas. Să fii bine”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Livia Eftimie

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News