Cât costă biletele la concertul lui Jennifer Lopez din București. Artista cântă la Summer in the City

Jennifer Lopez va concerta vara aceasta la București, în cadrul festivalului Summer in the City. Artista în vârstă de 55 de ani se pregătește să le ofere românilor un spectacol de neuitat, însă și prețul biletelor este unul pe măsura evenimentului și a celebrității cântăreței.

Jennifer Lopez concertează la București

Jennifer Lopez va concerta pentru prima dată în România, în Piața Constituției din București, pe data de 27 iulie, conform unui comunicat transmis de organizatori. Biletele au fost deja puse în vânzare, iar cel mai ieftin costă 400 de lei, în timp ce alte pachete ajung și la 5.000 de lei.

Concertul celebrei artiste are loc în cadrul celei de-a treia ediții a festivalului Summer in the City.

„Biletele ale căror prețuri pleacă de la 400 lei (Early Bird) s-au pus în vânzare pe Eventim.ro, IaBilet.ro și, Entertix.ro, iar noutatea absolută este că fanii vor putea achiziționa Meet&Foto Tickets care le vor permite să interacționeze și să se fotografieze cu celebra Jennifer Lopez. În plus, vor avea acces la o platformă VIP, dar și la Diamond Circle (categoria care aduce spectatorii cel mai aproape de artistă), de unde vor putea trăi intensitatea concertului la cote maxime”, scrie în comunicatul de presă transmis de organizatori.

Cât costă biletele la concertul lui J-Lo de la Summer in the City

Pentru concertul din București, de pe data de 27 iulie prețurile Early Bird sunt următoarele: • General Acces: 400 lei

Golden Circle: 650 lei

Diamond Circle: 950 lei

VIP Platform: 1.000 lei

Greet&Foto: 5.000 lei

Organizatorii anunță că prețul biletelor va crește pe măsură ce evenimentul se apropie.

„Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematice clădiri a Casei Poporului (care a găzduit cele mai mari concerte ale artiștilor internaționali în Capitală) ca locație pentru Up All Night, un spectacol cu care este în turneu în toată Europa și Orient, unde cererea de bilete este foarte mare, unele show-uri fiind deja sold-out”, se mai arată în comunicat.

