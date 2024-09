Primul soț al lui Jennifer Lopez a spus de ce nu rezistă bărbații prea mult lângă divă. „Am fost acolo. Trebuia să ne prefacem!”

Primul soț al lui Jennifer Lopez a făcut o serie de declarații interesante legate de artistă, în contextul despărții de Ben Affleck

Jennifer Lopez s-a căsătorit prima oară în 1997

Ojani Noa, care a fost căsătorit cu cântăreața în anii ’90, i-a dat câteva sfaturi amoroase lui J.Lo, după despărțirea de Ben Affleck.

„Rămâi singură o vreme, ia-ți 12 luni libere”, a spus Noa, în vârstă de 50 de ani, într-un interviu pentru Daily Mail publicat în weekend.

„Dacă întâlnește pe cineva nou, ar trebui să-l țină departe de atenția publicului și nu se căsătorească din nou”, a adăugat el.

Lopez l-a întâlnit pe fostul chelner la restaurantul Gloriei Estefan din Miami în 1996. S-au căsătorit în februarie 1997, doar pentru a divorța 11 luni mai târziu.

Noa a spus că, pe baza istoriei sale cu Lopez și vizionarea documentarului ei „The Greatest Love Story Never Told”, el se poate identifica cu Affleck, 52 de ani, care divorțează Acum de divă, după doi ani de căsnicie.

„Îți pot spune din propria mea experiență, am avea dezacorduri în mașină și apoi, 20 de minute mai târziu, ar trebui să stăm și să ne prefacem că totul este în regulă”, a spus el, în legătură cu numeroasele fotografii cu Affleck arătând nefericit când a ieșit cu Lopez.

„Dar poți doar să te prefaci atât de mult?”, a adăugat Noa. „Când aveam neînțelegeri și ieșeam în cuplu, și eu eram într-o dispoziție proastă. Pentru că știam că relația nu merge. Am urât să merg pe covorul roșu. Ea încerca să mă facă să vin și eu îi spuneam: „Nici un caz. Nu am de gând să mă prefac că sunt bine!” – a continuat.

Noa a spus că l-a întâlnit pe Affleck și l-a numit pe actor un „tip uimitor”.

„Chiar dacă amândoi sunt în centrul atenției, poți spune că este un bărbat cu adevărat privat”, a adăugat Noa despre Affleck.

Primul soț al lui Jennifer Lopez: „Când a obținut ceea ce și-a dorit, nu mai a mai avut nevoie de mine!”

El a spus că lui Jennifer Lopez „ chiar trebuie să-i placă lumina reflectoarelor dacă vrea să fie mereu în ea”.



În ciuda divorțului lor, Noa a clarificat că „nu are niciun sentiment rău” față de cântăreață. „Aș fi mereu prietenul ei. Îi simpatizez pe amândoi pentru că divorțul este greu”, a spus el. Privind înapoi la căsătoria lor, Noa a spus despre Lopez: „Eu am fost primul, pionierul. Am fost acolo la începutul carierei ei, susținând-o, făcând față anxietăților și nesiguranțelor ei. Am fost un soț foarte bun pentru că eu cred în căsătorie. Când am divorțat, am avut inima zdrobită. Simt că, când a obținut ceea ce și-a dorit, nu mai a mai avut nevoie de mine.”

După Noa, Lopez a fost căsătorită cu Cris Judd din 2001 până în 2002 și cu Marc Anthony din 2004 până în 2011. Anthony, în vârstă de 56 de ani, este tatăl gemenilor ei de 16 ani, Max și Emme.

S-a căsătorit cu Affleck în Las Vegas în iulie 2022, la două decenii după ce și-au încheiat prima logodnă în 2004. Au ținut o a doua nuntă, mai extravagantă, la casa lui Affleck din Riceboro, Georgia, pe 20 august 2022. Exact doi ani mai târziu, Lopez a cerut divorțul de Affleck.

Acest lucru a venit după luni de zvonuri de divorț, în timpul cărora cuplul s-a despărțit pentru evenimente monumentale precum împlinirea a 55 de ani a lui Lopez și a doua aniversare a nunții. Și-au pus la vânzare, de asemenea, casa lor conjugală de 68 de milioane de dolari din Beverly Hills, deoarece Affleck și-a cumpărat propriul conac pentru 20 de milioane de dolari.

Lopez a citat diferențele ireconciliabile dintre ei drept motiv pentru despărțirea de Affleck.

