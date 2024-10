Primul soț al lui Jennifer Lopez îl învinovățește pe P. Diddy pentru divorțul de divă. „Eram gelos și țipam!”

Fostul soț al lui Jennifer Lopez, Ojani Noa, îl consideră pe Sean ‘Diddy’ Combs responsabil pentru sfârșitul căsniciei lui de divă.

Primul soț al lui Jennifer Lopez, mărturisiri dureroase din timpul căsniciei cu diva

În timpul apariției în emisiunea Despierta America, Ojani Noa, în vârstă de 50 de ani a reflectat asupra sfârșitului relației sale cu superstarul, în vârstă de 55 de ani, deoarece a susținut că „o parte din acel divorț” a fost „vina” mogulului hip-hop în vârstă de 54 de ani. .’

„Când a venit Sony și i-a plătit milioanele pe care le-a primit, a fost Puffy [Combs], care urma să fie unul dintre producătorii mai multor piese de pe primul ei album On The 6. Eram în Los Angeles, la restaurant, iar ea era între Miami și New York lucrând la album” , a declarat Noa pentru presa.

Noa și Lopez au fost căsătoriți un an, din 1997 până în 1998.

Oja lucra ca ospătar la restaurantul Gloriei Estefan din Miami, Lario’s On the Beach, când a cunoscut-o pentru prima dată pe Jennifer, care a apărut în filmul Money Train și era ocupată să filmeze Blood and Wine, dar el habar nu avea cine era ea.

Anterior, Oja a detaliat modul în care viața ei de „megastar” a afectat în cele din urmă căsătoria lor în timpul unui interviu din 2022 cu Mail on Sunday.

„Au fost multe dăți când m-am simțit ca domnul Cenușăreasă. Era cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. La început, habar n-aveam cine era ea. Ne-am îndrăgostit când ea era deja celebră. Dar în timpul căsătoriei noastre ea a devenit o megastar. Ani de zile a fost prea dureros să vorbesc despre asta. Am vrut să stau în banca mea și să-mi trăiesc viața” – a povestit Oja,citat de Daily Mail.

Cei doi s-au sărutat pentru prima dată la o petrecere, dar Jennifer a zburat apoi înapoi la Los Angeles după aceea și perechea a petrecut săptămâni de vorbă la telefon înainte ca Ojani să i se alăture la premiera filmului.

El și-a amintit: „După premieră ne-am întors la hotelul ei. A fost prima dată când am făcut dragoste. A fost perfect. Era perfectă. Am stat acolo după aceea și ea a spus: Vreau să fii mereu în viața mea. Te iubesc!”

În timp ce cei doi au fost îndrăgostiți unul de celălalt, viața lui Ojani a fost răsturnată „cu susul în jos” când Jennifer a obținut rolul principal în Selena.

El a reflectat: „Ea a trecut de la Jen la J Lo, această mare afacere aducând milioane. Avea toți acești oameni noi în jurul ei, toți dorind să facă bani din ea. O sunam și un asistent îmi spunea: Îmi pare rău, nu este disponibilă”.

Jennifer Lopez a pus cariera înaintea căsniciei

Dar chiar și după ce s-au căsătorit, lucrurile s-au înrăutățit în relația lor, pe măsură ce fotografiile cu Lopez cu Diddy – care producea albumul ei – au început să circule și i-ar fi spus soțului ei că „nu ar putea” să aibă încă copii, deoarece i-ar afecta cariera.

„Am sunat-o pe Jen și am întrebat-o de ce iese cu el la întâlniri și ea a spus: Este vorba doar afaceri. Asta mi se spune că trebuie să fac. Eram geloas și țipam: „Dar ești căsătoriă! Am vrut copii, am discutat despre cum să avem copii. Apoi mi-a spus că nu poate avea un copil pentru că ar interfera cu cariera ei” – a adăugat bărbatul.

Antrenorul personal a susținut, de asemenea, că a fost încurajat să „se prefacă” atunci când au călătorit la Chicago în 1997 pentru a filma un interviu cu Oprah Winfrey.

Ojani și-a amintit: „Oprah știa că avem probleme. Stăteam în public și credeam că Oprah va veni la mine pentru că discutasem despre asta înainte.”

Oprah i-a spus lui Jen: „Am auzit că aveți probleme”. Cu acea față frumoasă și acel zâmbet frumos, Jen a spus: „Nu, totul este uimitor”. Sau ceva de genul ăsta.

Cuplul s-a despărțit în cele din urmă și actrița a continuat să se întâlnească public cu Diddy, dar ea a rămas aproape de primul ei soț.

„Au fost momente în care mi-a spus că vrea să se întoarcă împreună. În momentele de liniște ea spunea: Am nevoie de tine în viața mea. Nu vreau să te pierd” – a continuat Noa.

După dragostea lor, ea s-a căsătorit cu Cris Judd între 2001 și 2003, apoi cu Marc Anthony între 2004 și 2014 și, cel mai recent, cu Ben Affleck. Ea și Affleck sunt în prezent în mijlocul finalizării divorțului după doi ani de căsătorie.

Foto – Profimedia / Hepta

