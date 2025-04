Ce mesaj a postat Andreea Bostanică după moartea lui Rareș Ion: „Îmi amintesc perfect blândeţea din privirea lui”

După moartea fulgerătoare a lui Rareș Ion, tânărul de 20 de ani care s-a stins din viață din cauza unei supradoze, mai multe persoane au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale. Andreea Bostanică a scris și ea câteva rânduri despre fostul prieten al lui Vlad Pascu.

Ce mesaj a postat Andreea Bostanică după moartea lui Rareș Ion

Rareș Ion, cunoscut în cercurile apropiate drept „Castron”, a fost găsit decedat la doar 20 de ani, pe 15 aprilie 2025, într-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei. Tânărul s-a stins din viață din cauza unei supradoze, iar informațiile sugerează că, în seara precedentă, se afla în compania lui Tudor Duma, cunoscut sub porecla „Maru”, și el prieten cu Vlad Pascu.

După moartea fulgerătoare a lui Rareș, mai multe persoane publice au transmis mesaje pe rețelele sociale, printre care și Andreea Bostanică. Influencerița se pare că l-ar fi cunoscut, întâlnindu-se pentru prima dată la un eveniment, când avea 15 ani.

„Astăzi scriu cu durere în suflet… A murit un băiat de 20 de ani, de vârsta mea. L-am cunoscut când aveam 15 ani, la un eveniment. Îmi amintesc perfect blândeţea din privirea lui… felul educat în care vorbea, liniştea pe care o transmitea. Era un suflet bun, un copil cu minte, cu lumină.

Diavolul ştie să se strecoare acolo unde pare că totul e bine… şi l-a înşelat. Drogurile i-au furat viaţa. Nici nu-mi imaginez ce este în sufletul părinților. Condoleanțe lor!’, a scris cântăreața la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Andreea Bostanica, semnal de alarmă pentru tineri

Andreea Bostănica a tras un semnal de alarmă pentru tinerii din România, în urma tragediei recente. Aceasta nu încurajează sub nicio formă consumul de substanțe interzise.

„Şi vreau să spun din toată inima: nu încercati nimic. Nicio substanţă. Nicio curiozitate. Nu vă puneți viaţa pe joc. O singură alegere greşită poate rupe tot. Ţineţi-L pe Dumnezeu în suflet în fiecare zi, nu doar când e greu, nu doar când e bine. Fără El, viaţa nu are sens, nu are direcție, nu are pace. Fiți atenți la anturaje. Fiți atenți la sufletul vostru. Trăiţi curat. Trăiți frumos. Trăiți cu Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace’, a mai completat ea.

Tudor Duma, zis „Maru”, a fost reținut de DIICOT

Tudor Duma, cunoscut sub porecla „Maru”, a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, după ce a avut loc o percheziție de peste patru ore la locuința sa, conform celor relatate de Libertatea.ro. Duma este acuzat de trafic de droguri și că ar fi furnizat substanțe interzise lui Vlad Pascu, tânărul responsabil pentru accidentul din 2023 din localitatea 2 Mai, în urma căruia au murit doi tineri, și lui Rareș Ion, un tânăr de 20 de ani care a decedat recent în condiții suspecte.

„Mă simt… cum să zic eu… singura chestie cu care am greșit eu este că m-am văzut cu acest personaj chiar dacă știam în ce stare este. Regret că m-am văzut cu el. (…) Nu cumpăr droguri, nu consum droguri de doi ani de zile. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, duceți-vă la Curtea de Apel București unde am depus de nenumărate ori teste antidrog”, a spus Maru, pentru Antena3.

Foto – Captură Video/Facebook

