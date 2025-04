Tânăr de 20 de ani, găsit decedat într-o locuință din București. Numele lui Vlad Pascu apare în acest caz misterios. Detalii din noaptea de dinaintea tragediei

Caz șocant în Capitală. Rareș Ion, un tânăr de 20 de ani a fost găsit fără viață într-o locuință din Sectorul 2 al Bucureștiului.

Ce s-a aflat despre misterioasa moarte a tânărului de 20 de ani, din Sectorul 2

Examinarea medico-legală preliminară nu a relevat urme de violență, iar ancheta este în desfășurare, fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri, pentru a clarifica circumstanțele exacte ale decesului.

„Au fost solicitaţi poliţiştii din cadrul Serviciului Omoruri, care au preluat cercetările la faţa locului, iar în urma examinării medico-legale nu au fost constatate urme de violenţă.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la INML, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor ce au determinat decesul”, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB)

Conform unor surse citate de Știrile PRO TV, se presupune că tânărul ar fi decedat în urma unei supradoze de metadonă. De asemenea, informațiile neconfirmate oficial sugerează că, în seara dinaintea incidentului, acesta ar fi participat la un live pe TikTok alături de Maru, un prieten și presupus dealer al lui Vlad Pascu, și o tânără.

Conform informațiilor furnizate de surse, tinerii ar fi solicitat intervenția ambulanței luni seara, după ce starea de sănătate a tânărului s-a deteriorat. Acesta a fost transportat la Spitalul Floreasca, unde a beneficiat de îngrijiri medicale.

Citeşte şi: Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, spune că fiul său „trebuie să își ispășească pedeapsa”. „Nu cer să fie liber!” Ce le-a transmis familiilor victimelor din 2 Mai

Citeşte şi: Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, tânărul ucis în 2 Mai de Vlad Pascu, dezvăluiri emoționante despre coșmarul prin care trece familia: „Căutăm să nu ne arătăm durerea!”

Citeşte şi: Doi medici rezidenți din Iași au murit în circumstanțe bizare la două săptămâni distanță. „Este un mediu în care se muncește groaznic de mult!” Ce au dezvăluit cadrele medicale despre tragedie

Marți dimineață, mama sa ar fi decis să îl externeze și să îl ducă acasă. Din păcate, la scurt timp după revenirea la domiciliu, tânărul și-a pierdut viața. Ancheta continuă pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment.

Ce a postat Rareș Ion pe rețelele sociale înainte de a muri

Cu câteva zile înainte de acest eveniment nefericit, Rareș, cunoscut între prieteni drept „Castron”, a publicat pe rețelele sociale un mesaj surprinzător și plin de durere, care a rămas în memoria celor care l-au cunoscut.

„Bă vă iubesc și îmi pare rău că m-am purtat urât cu unii dintre voi și că mi-am luat grade, nu este nicio scuză care să astupe rana pe care am lăsat-o deschisă asupra comunității mele.

Este greu să mă comport normal, parcă e un nou Rareș, care are câteva zile de când este în viață cu tot pachetul mental updatat, ideea este că am început să simt că multe lucruri pe care le fac/făceam, vă făceau mai dornici să încercați și voi acest drum întunecat și sumbru. Am promovat un stil de viață nesănătos pentru o grămadă de tineri care au ajuns să mă contacteze(…).

Sunt încrezător în trăirile mele și în nenumăratele seri/zile în care am fost dependent am reușit să înțeleg de ce și cum. În zilele următoare voi încerca să pregătesc niște materiale foarte bine structurate în ceea ce privește abuzul substanțelor în adolescenți.(…) Am înțeles prea târziu, de fapt, nu am vrut o lungă perioadă să fac niciun demers către schimbare” – a transmis tânărul pe contul său de TikTok.

Cine este Vlad Pascu, autorul accidentului din 2 Mai

Vlad Pascu este un tânăr care provine dintr-o familie înstărită și a devenit o figură controversată în urma unui incident tragic care a avut loc pe 19 august 2023, în localitatea 2 Mai, Constanța. Familia Pascu deține un vast imperiu imobiliar, incluzând sute de proprietăți și firme, iar resursele financiare semnificative ale acesteia au alimentat speculații legate de influența lor în cadrul procesului.

În dimineața de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism sub influența mai multor substanțe interzise și a intrat într-un grup de pietoni. Accidentul s-a soldat cu două victime: Sebastian și Roberta, doi studenți, au murit pe loc, iar alte trei persoane au fost rănite. Incidentul a zguduit opinia publică din România, devenind un simbol al neglijenței și al impactului devastator pe care consumul de droguri îl poate avea asupra vieților nevinovate.

Ancheta care a urmat a dezvăluit detalii șocante despre evenimentele premergătoare accidentului. Vlad Pascu fusese oprit de două ori de poliție în noaptea precedentă, însă nu fusese sancționat, deși în mașina sa au fost descoperite droguri. Acest aspect a ridicat semne de întrebare cu privire la corupția și neglijența din sistemul polițienesc românesc.

În urma tragicului accident, Vlad Pascu a fost condamnat la zece ani de închisoare, fiind găsit vinovat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea sub influența drogurilor. Cazul său a fost primul în care s-a aplicat Legea Anastasia, o reglementare recent adoptată care prevede pedepse stricte pentru șoferii aflați sub influența alcoolului sau drogurilor.

Procesul lui Vlad Pascu a fost marcat de momente tensionate. Părinții victimelor au confruntat familia Pascu, acuzându-i de lipsă de remușcare și de influențarea martorilor. Mama lui Vlad Pascu, în mod particular, a fost cercetată pentru încercarea de a influența martorii, fiind suspectată că a intervenit pentru a modifica declarațiile oferite în cadrul anchetei.

Urmărește-ne pe Google News