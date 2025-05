George Simion și-a cerut scuze după ce l-a făcut „autist” pe Nicușor Dan: „Nu eram atent”. Reacția președintelui CNCD

George Simion și-a cerut scuze după ce afolosit în mod peiorativ termenul de „autist” făcând referire la Nicușor Dan. Liderul AUR a încercat să își schimbe declarația, precizând că de fapt a vrut să zică că primarul Capitalei este „marxist”, „securist” și „nazist”.

George Simion și-a cerut scuze după ce l-a făcut „autist” pe Nicușor Dan

George Simion se afla, joi dupăa-amiză, la Parlamentul European, unde a avut o întâlnire cu românii din Belgia. După ce a fost abordat de o jurnalistă Știrile Pro TV cu privire la programul lui din Bruxelles, liderul AUR a refuzat să răspundă la întrebări, replicând că postul Pro TV are un candidat preferat care „este autist săracul”.

„Îmi pare rău şi vreau să spun că am dat azi interviuri (…) nu era programat ProTV şi nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut şi am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect şi îmi cer scuze faţă de persoanele neurodivergente”, a declarat George Simion, potrivit News.ro.

El s-a referit apoi la Nicuşor Dan ca fiind „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” şi „soroşist”.

După ce a folosit termenul „autist” cu sens peiorativ la adresa contracandidatului său, numeroase persoane publice au reacționat dur, printre care Lucian Mîndruță, Marian Godină, Alex Dima, Paula Herlo, Vlad Voiculescu și Florin Negruțiu.

Citește și: Traian Băsescu, păreri acide despre George Simion: „Nu îl cheamă nimeni la Casa Albă. Va rămâne tot la spălat vesela. Atitudinea e una de slugă”

Citește și: George Simion, declarații uluitoare la un post de televiziune francez: „Franța va dispărea, nu mai știți cine sunteți”

Reacția președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Csaba Ferenc Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), a declarat că „un astfel de comportament” este „nedemn pentru un candidat la funcția supremă în stat”.

„Mă întreb ce vor face părinţii acelor copii care oricum sunt etichetaţi, stigmatizaţi şi hărţuiţi în şcoli? Ce vor face aceste familii, prietenii acestor cetăţeni sau cineva care nu are o funcţie publică precum Nicuşor Dan şi va fi etichetat sau atacat în acest fel?”, a spus preşedintele CNCD.

Asztalos a mai spus că, dacă va primi plângeri în acest caz, CNCD va face „procedura de citare” şi le va soluţiona.

Citește și: George Simion, derapaj în Parlamentul European, în fața unei jurnaliste Știrile ProTV: „Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracul”

Citește și: Sondaj AtlasIntel înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan are un mic avans în fața lui George Simion

Reacția lui Nicușor Dan, după derapajul lui George Simion

Nicușor Dan a reacționat și el după afirmațiile contracandidatului său, George Simion, codmanând ferm mesajul lipsit de umanitate al liderului AUR. Acesta a subliniat faptul că este intolerabil să jignești sutele de mii de copii și adulți cu spectru autist.

„Este intolerabil să jignești sute de mii de copii și adulți cu tulburări de spectru autist din România. Familiile din România care au un copil cu nevoi speciale se zbat pentru o viață firească într-un stat care doar umilește. Să vrei să fii președinte și să spui ”autist” ca pe o injurie este inacceptabil. Condamn cu fermitate acest mesaj lipsit de umanitate, nedemn nu doar pentru campania electorală, ci pentru orice om decent și cu înțelegere față de semenii săi”, a scris Nicușor Dan pe pagina lui de Facebook.

„Președintele României, oricare dintre noi doi va ajunge la Cotroceni, trebuie să fie președintele tuturor cetățenilor și să îi înțeleagă, accepte și ajute în aceeași măsură, indiferent de suferințele lor”, a subliniat candidatul independent.

Sursă foto:

Urmărește-ne pe Google News