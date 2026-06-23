Nicușor Dan începe noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui premier. Guvernul Veștea nu a primit voturile necesare

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Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, 23 iunie, că începe consultarea cu partidele și formațiunile politice parlamentare pentru a desemna candidatul la funcția de prim-ministru, după ce Guvernul Veștea nu a reușit să obțină votul de încredere în Parlament.

Noi runde de consultări cu partidele la Cotroceni

Consultările vor avea astăzi, 23 iunie 2026, conform următorului program:

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Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

Ce se întâmplă cu alegerile anticipate

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul guvern nu a reușit să strângă nici măcar 200 de voturi pentru învestire.

44 de voturi au lipsit pentru ca Executivul format de Adrian Veștea și susținut de PSD să se instaleze.

Liberalul a ieșit din sală înainte să se anunțe rezultatul. În felul acesta, se îndeplinește prima condiție pentru organizarea alegerilor anticipate. Dacă nici următoarea nominalizare de prim-ministru nu primește votul de încredere de la Parlament, atunci șeful statului poate dizolva Parlamentul și organiza alegeri anticipat.e

Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria postdecembristă a României.

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Guvernul Veștea este al treilea din istorie care pică la votul de învestire din Parlament, după cabinetul lui Lucian Croitoru în 2009 și Dacian Cioloș în 2021.

După ce guvernul Veștea a picat, liberalii au cerut președintelui Nicușor Dan să convoace consultările de urgență.

„Guvernul trădării a căzut. Nu poţi construi pe trădare şi pe corupţie morală. Au fost 48 de zile pierdute pentru România şi pentru români, au fost 48 de zile de presiune pe Partidul Naţional Liberal şi pe cei care au avut doar să respecte voinţa cetăţenilor şi alegătorilor care i-au trimis în Parlamentul României. Partidul Naţional Liberal este un partid responsabil”, a afirmat Sighiartău, după votul din Parlament privind respingerea învestirii Guvernului Veştea, citat de Agerpres.

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