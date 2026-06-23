Nicușor Dan începe noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui premier. Guvernul Veștea nu a primit voturile necesare

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Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, 23 iunie, că începe consultarea cu partidele și formațiunile politice parlamentare pentru a desemna candidatul la funcția de prim-ministru, după ce Guvernul Veștea nu a reușit să obțină votul de încredere în Parlament.
Liberalul a ieșit din sală înainte să se anunțe rezultatul. În felul acesta, se îndeplinește prima condiție pentru organizarea alegerilor anticipate. Dacă nici următoarea nominalizare de prim-ministru nu primește votul de încredere de la Parlament, atunci șeful statului poate dizolva Parlamentul și organiza alegeri anticipat.e
Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria postdecembristă a României.
Guvernul Veștea este al treilea din istorie care pică la votul de învestire din Parlament, după cabinetul lui Lucian Croitoru în 2009 și Dacian Cioloș în 2021.
După ce guvernul Veștea a picat, liberalii au cerut președintelui Nicușor Dan să convoace consultările de urgență.
„Guvernul trădării a căzut. Nu poţi construi pe trădare şi pe corupţie morală. Au fost 48 de zile pierdute pentru România şi pentru români, au fost 48 de zile de presiune pe Partidul Naţional Liberal şi pe cei care au avut doar să respecte voinţa cetăţenilor şi alegătorilor care i-au trimis în Parlamentul României. Partidul Naţional Liberal este un partid responsabil”, a afirmat Sighiartău, după votul din Parlament privind respingerea învestirii Guvernului Veştea, citat de Agerpres.