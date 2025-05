Cum își cresc Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan cei doi copii. Aheea și Antim resimt absența tatălui lor de când a început campania electorală: „Pentru ea este cel mai dificil”

Mirabela Grădinaru a făcut dezvăluiri rare din culisele vieții de familie, în podcastul „Legende Urbane”. Mirabela a dezvăluit cum își cresc ea și Nicușor Dan cei doi copii, dar și cum au resimțit cei mici absența tatălui lor pe timpul campaniei electorale.

Cum au fost copiii lui Nicușor Dan și ai Mirabelei Grădinaru afectați de perioada de campanie

Mirabela Grădinaru (41 de ani) a dezvăluit că Aheea (9 ani) și Antim (3 ani) resimt absența tatălui lor, Nicușor Dan (55 de ani). În ultimele luni, primarul Capitalei a fost ocupat cu campania sa electorală, motiv pentru care nu a mai reușit să petreacă la fel de mult timp cu cei doi copii, așa cum obișnuia.

„Cel mic simte foarte mult absența tatălui și verbalizează. Din cauză că Nicușor are foarte multe dezbateri, seara nu mai ajunge înainte de somn. Și nici dimineața nu-l prinde la micul dejun. Chiar îi spune: «Tati, mi-a fost foarte dor de tine. Nu te-am mai văzut demult»”, a povestit Mirabela Grădinaru, în podcastul „Legende Urbane”.

„Pentru ea este cel mai dificil”

În cazul fetiței lor, Aheea, situația este diferită, pentru că ea este mai mare și înțelege mai bine absența lui Nicușor Dan. Totuși, provocările ei sunt altele, respectiv comentariile copiilor de la școală, care i se adresează cu „fata domnului primar”.

„Fetița are șansa să-l vadă, pentru că se întâlnesc la micul dejun. Pentru ea este cel mai dificil, din punctul meu de vedere. Este la o vârstă la care conștientizează nu doar absența tatălui, ci mai sunt și discuții la școală între copii. Îi mai spun: «Tu ești fata domnului primar». Fiecare ne dorim să creștem, dar nu în umbra unui om care strălucește și are o viață publică și este rescunoscut de toți cei care-l întâlnesc pe stradă. Vrea și ea să strălucească în felul ei”, a explicat Mirabela, pentru sursa citată.

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au ales o școală de stat pentru fiica lor

Până acum, Aheea a afișat atât înclinații către literatură, cât și către matematică. Totuși, micuța este mai mândră de rezultatele ei la matematică, dorindu-și să se ridice la performanțele tatălui ei, olimpic la matematică. Mezinul, Antim, este mult prea mic, la aproape 3 ani, pentru a ști ce-i place.

„Nu am purtat încă discuții de genul ăsta. Cel mic nici trei ani nu are, este la vârsta la care descoperă în fiecare zi. Și cea mare descoperă în fiecare zi, doar că are o înclinație către literatură, citește foarte mult. Dar este bună și la matematică.

Noi nu încurajăm să lucreze mai mult decât ceea ce îi cere programa școlară, fiind la o școală de stat. De fiecare dată mă întreabă ce a făcut tati ca să câștige cele două olimpiade la matematică și-i spun că nu a făcut ore suplimentare în clare I-IV”, a completat partenera lui Nicușor Dan.

Ce fel de tată este Nicușor Dan

Într-un interviu pentru Totuldespremame.ro, rugată să dezmintă lucrurile neadevărate care s-au spus despre partenerul ei pe parcursul campaniei, Mirabela Grădinaru a spus că Nicușor este un tată 100% implicat.

„Nicușor chiar este un tată prezent în viața copiilor. În ciuda faptului că muncește foarte mult, în acele câteva minute pe care le are la dispoziție sau pe care și le rupe din programul lui ca să le petreacă cu copiii, el este acolo. (…)

Este prezent 100%. Iar modul în care copiii se raportează la tatăl lor sau cum reacționează atunci când îl văd și când petrec timp cu el (uneori îmi închid și mie ușa, și îmi spun să îi las că „acum ne jucăm cu tati”), spune totul despre relația cu copiii. (…)

Da, politica este murdară, politica este urâtă… dar până la copii. Adică, puteți să spuneți despre Nicușor absolut orice, dar nu despre relația lui cu copiii, pentru că nu aveți de unde să știți ce e în spatele ușii casei noastre”, a spus Mirabela, pentru sursa citată.

