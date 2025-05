O influenceriță de 23 de ani, împușcată în timpul unui live pe TikTok. Criminalul s-a prefăcut că îi aduce un cadou

Scene șocante, transmise în direct pe TikTok! Valeria Márquez, o influenceriță cunoscută într-unul dintre cele mai violente orașe din Mexic, a fost împușcată mortal chiar în timpul unei transmisiuni live. Avea doar 23 de ani și se afla în propriul salon de întreținere atunci când a fost atacată.

În direct pe TikTok: atacul care a îngrozit Mexicul

Valeria Márquez era cunoscută pe TikTok pentru sfaturile sale din domeniul beauty și pentru transmisiunile live cu clientele sale. Influencerița de 23 de ani se afla într-o sesiune live, filmându-se la masa din propriul salon din Guadalajara, când a fost împușcată mortal de un bărbat care a intrat în incintă sub pretextul unui gest prietenos.

S-a prefăcut că îi aduce un cadou. A scos pistolul și a tras

Individul care a intrat în salonul Valeriei a simulat că vrea să-i ofere un cadou: un purceluș de pluș. Valeria a primit jucăria, a arătat-o celor care o urmăreau în direct, într-un moment de relaxare totală, fără să bănuiască ce avea să urmeze. Câteva secunde mai târziu, bărbatul a scos o armă de foc și a împușcat-o în zona abdominală. Tânăra s-a prăbușit peste masă, iar transmisiunea live a continuat câteva secunde în care panica a cuprins salonul.

Live-ul s-a oprit brusc. Utilizatorii au fost martori la crimă

Imaginile difuzate pe TikTok au surprins momentul tragediei. Influencerița a fost văzută împușcată în timp real de zeci de utilizatori. După ce Valeria s-a prăbușit, o altă persoană din salon a apărut în cadru, a preluat telefonul și a oprit live-ul. Impactul a fost uriaș, atât pentru comunitatea online, cât și pentru opinia publică din Mexic.

Cazul, anchetat ca feminicid. Atacatorul, în continuare neidentificat

Conform procurorului Statului Jalisco, cazul este investigat oficial ca feminicid – adică uciderea unei femei din cauza genului său. Identitatea atacatorului încă nu a fost confirmată, iar autoritățile din Guadalajara continuă cercetările. Motivația crimei rămâne necunoscută.

Mexic, sub teroarea violenței împotriva femeilor

Tragedia Valeriei Márquez readuce în atenție problema gravă a feminicidelor în Mexic. Potrivit Human Rights Watch, în anul 2022, aproximativ 4.000 de femei au fost ucise în Mexic, ceea ce reprezintă 12% din totalul omuciderilor. Iar 2024 nu face excepție: în prima parte a anului, au fost deja raportate 162 de cazuri de feminicid, dintr-un total anual de peste 800.

Juanita Goebertus, directoarea Human Rights Watch pentru America, a declarat pentru CNN: „În 2022, aproximativ 4.000 de femei au fost ucise în Mexic, ceea ce reprezintă 12% din totalul omuciderilor din acel an, iar rata cazurilor care duc la un verdict este de aproximativ 67%”.

O moarte care a zguduit TikTok și lumea influencerilor

Valeria Márquez nu era doar o simplă tânără pasionată de beauty. Avea o comunitate strânsă pe TikTok și sute de persoane o urmăreau constant. Moartea ei tragică a generat un val de indignare, furie și durere, atât în rândul fanilor, cât și al colegilor din spațiul online.

Crima transmisă live este una dintre cele mai tulburătoare manifestări ale violenței domestice și misoginiei care bântuie societatea mexicană. Iar cazul Valeria Márquez devine simbolul unei lupte care pare fără sfârșit: femeile care cad victime doar pentru că sunt femei.

