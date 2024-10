Jennifer Lopez, dezvăluiri neașteptate după divorțul de Ben Affleck. „Credeam că am învățat asta, dar nu am învățat!” De ce nu își mai dorește o relație

Jennifer Lopez a vorbit pentru prima oară public despre divorțul de Ben Affleck. În vârstă de 55 de ani, actrița și cântăreața i-a oferit un interviu comediantei Nikki Glaser în care a vorbit despre cum se simte în prezent, după un nou eșec pe plan sentimental.

Jennifer Lopez, primul interviu după divorțul de Ben Affleck

După ce și-a făcut prima apariție publică la ediția speciale American Music Awards la începutul acestei săptămâni, Jennifer Lopez este acum pe coperta revistei Interview. Într-o conversație cu comedianta Nikki Glaser, ea a fost mai sinceră ca oricând despre viața personală și despre modul în care a avut o „vară tulbure” pe fondul divorțului ei de Ben Affleck, episod ce i-a afectat viziunea personală asupra vieții.

„Este un proces pe termen lung, pe viață. Cred că asta îmi place la viață, că nu există un punct de sosire. Nu există decât să te îmbunătățești și să crești dacă vrei. Ori crești, ori mori, iar eu nu vreau partea cu moarte, „, a spus vedeta din Unstoppable despre viața ei privată, potrivit Today. „Și da, sunt momente când am crezut că mi-am dat seama (n.r.- de calea pe care trebuie să o urmeze), iar apoi viața spune: ‘Hai să-ți trimitem altceva și să vedem dacă te îndrăgostești. Să vedem dacă ai învățat cu adevărat acea lecție’. Și nu am făcut-o!”

J.Lo, care a lansat un film și un documentar în timpul promovării albumui „This Is Me… Now” la începutul acestui an, a adăugat că procesul de a lucra la ea însăși i-a adus noi perspective.

„Dar trebuie să fii sănătos. Trebuie să fii complet, dacă vrei ceva mai complet. Trebuie să fii bun pe cont propriu. Credeam că am învățat asta, dar nu am învățat. Și apoi, vara asta, am fost nevoită să spun: Trebuie să plec și să fiu singură, vreau să-mi demonstrez că pot face asta!” – a continuat ea destăinuirile.

Jennifer Lopez: „Nu caut pe nimeni”

Ea a adăugat că a fost „al naibii de greu” și că „se simte singură” și că i se pare „neobișnuit și înfricoșător” să-și găsească fericirea în alți oameni. În ceea ce privește noua ei singurătate, Jennifer pare plină de speranță în ceea ce va urma. „Acum, mi se pare că este un loc nou pentru următoarea persoană care vine”, a spus Nikki, la care J.Lo a răspuns: „Iată chestia: nu există așa ceva pentru că nu caut pe nimeni. Cum e asta?”

„Acum sunt încântată, când spui- ‘Vei fi pe cont propriu!’”, a adăugat ea. „Da, nu caut pe nimeni, pentru că tot ceea ce am făcut în ultimii 25, 30 de ani, trecând prin aceste diferite situații provocatoare, mă face să mă întreb ce pot să fac când sunt doar eu și zbor pe cont propriu” – a mai spus vedeta.

„Se simte tristețe. Se simte disperare. Dar când ai acele sentimente și spui – ‘Aceste lucruri nu mă vor ucide!’, realizezi că poți fi bucuroasă și fericită și de una singură. A fi într-o relație nu mă definește. Nu pot să caut fericirea în alți oameni. Trebuie să am fericire în mine. Obișnuiam să spun că sunt o persoană fericită, dar încă mai căutam ceva ce altcineva ar fi putut să-mi ofere”, a mai spus ea.

Foto – Profimedia / Hepta

