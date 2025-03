Alexia Eram s-a mutat: „Îmi trebuia puțin mai mult spațiu”. Imagini din noul apartament al influenceriței

Alexia Eram s-a mutat din apartamentul pe care și l-a cumpărat din economiile proprii, cu un „mic ajutor” de la părinții ei, Andreea Esca și Alexandre Eram, și cu un împrumut la bancă. Influencerița în vârstă de 24 de ani a spus ce s-a întâmplat cu acel apartament, dar și când și de ce s-a mutat în actuala locuință.

Cum arată apartamentul în care s-a mutat Alexia Eram

Alexia Eram (24 de ani) s-a mutat în urmă cu aproximativ trei ani din apartamentul pe care și l-a cumpărat în 2020. Influencerița a luat această decizie deoarece avea nevoie de mai mult spațiu, dar și să locuiască într-o zonă din care să-i fie mai ușor să ajungă unde are nevoie, în funcție de proiectele sale.

„Cred că n-am vorbit niciodată despre acest lucru. Am stat câțiva ani în apartamentul meu «roz» și m-am mutat. Este al treilea an de când nu mai stau acolo. Este dat în chirie momentan. M-am mutat într-un spațiu puțin mai mare și în altă zonă, fiindcă mă învârt mai mult în zona în care locuiesc acum și mi-era mult mai ușor, logistic vorbind, și îmi trebuia puțin mai mult spațiu”, a spus Alexia Eram la Instagram Story.

Citește și: Andreea Esca a spus cum e să lucreze cu cei doi copii, Alexia și Aris: „M-am gândit că o să am o viață mai liniștită la acești ani” / Exclusiv

Are living cu bucătărie open space

Creatoarea de conținut online încă nu a făcut un tur al noului apartament, însă câteva colțuri din acesta se regăsesc în postările ei de pe social media. Apartamentul în care locuiește Alexia are un living cu bucătărie open space. Livingul este iluminat de două ferestre uriașe cu draperii gri, dar și de o lustră multicoloră. În încăpere se mai regăsesc o canapea gri și o comodă de televizor albă, cu un televizor plat pe ea. Cât despre bucătărie, aceasta este la rândul ei amenajată cu mobilier alb.

Vezi mai multe imagini din apartamentul în care locuiește Alexia Eram în galeria foto de mai sus!

Citește și: Alexia Eram și noul iubit și-au asumat total relația. Imagini cu cei doi

Cine este Alexia Eram

Alexia Eram s-a născut în anul 2000, pe 31 august, și este fiica prezentatoarei știrilor PRO TV Andreea Esca (52 de ani) și a soțului ei, omul de afaceri Alexandre Eram (54 de ani). În copilărie, Alexia a făcut canto, gimnastică ritmică și dans sportiv. Primul job l-a avut la vârsta de 13-14 ani, ca gazdă a emisiunii Disney „I love Violeta”, alături de Andra Gogan.

În prezent, Alexia este creator de conținut online de la vârsta de 19 ani și se întreține singură din anul II de facultate. Influencerița a urmat Liceul Francez Anna de Noailles din București. În 2022 a absolvit University for the Creative Arts din Anglia, cu specializare în Marketing, Publicitate și Relații Publice în domeniul modei.

Totodată, Alexia face parte din redacția revistei ‘A List Magazine, fondată de mama ei, de unde câștigă un salariu lunar de 2.500 de euro.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo”, a declarat Alexia Eram, la „Drive in with Andrei Niculae”.

Foto: Instagram/@alexiaeram

Urmărește-ne pe Google News