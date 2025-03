Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. Care ar fi fost defectele care au dus la separare: „Ușor le reduc, dar nu le-am redus de tot”

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat în urmă cu aproape un an, după cum a confirmat chiar fostul premier înc adrul unei emisiuni tv, însă până acum niciunul nu a vorbit public despre motivele care au dus la separare. Invitat în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV, politicianul a dezvăluit care sunt defectele sale care ar fi condus la despărțirea de cea care i-a fost soție timp de 18 ani.

Victor Ponta, despre defectele care ar fi dus la divorțul de Daciana Sârbu

Victor Ponta a fost invitat la rubrica sosurilor iuți din emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a primit o întrebare despre divorțul de Daciana Sârbu.

„Aici m-ai lovit sub centură. E prea bună întrebarea”, a spus Victor Ponta, înainte să citească întrebarea pe care o primise.

Deși inițial a zis că preferă să mănânce iute, în cele din urmă, fostul premier a ales să citească întrebarea și să răspundă.

„Numiți două defecte ale dumneavoastră care au contribuit la decizia de a divorța și care v-ar afecta și în poziția de președinte”, a fost scris pe hârtia primită de candidatul la alegerile prezidențiale.

„Am mereu nevoie de noi provocări. Și ăsta e un defect. Partea de stabilitate pe termen foarte lung… La un moment dat mi se pare că trebuie să am o nouă provocare”, a afirmat politicianul.

Cât despre al doilea defect care ar fi dus la separarea de Daciana Sârbu, Victor Ponta a spus: „Îmi place să petrec prea mult timp cu oameni care, de fapt, nu-mi aduc nimic bun. Și are legătură cu… Anturajul l-am mai redus în ultimul timp. Dar asta îmi vine din copilărie, am copilărit la Gara de Nord. Acolo, dacă nu stăteai cu băieții, nu erai, nu existai. Ușor le reduc, dar nu le-am redus de tot”.

Când au divorțat politicianul și Daciana Sârbu

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Victor Ponta a dezvăluit când s-a produs divorțul de Daciana Sârbu, cu care are două fete, una biologică, Irina, și una adoptată, Maria. Întrebat dacă a anunțat divorțul pentru a nu fi șantajat în timpul campaniei electorale, Ponta a insistat că nu a avut nicio legătură. Cu toate că nu a făcut un anunț oficial în acest sens, politicianul se bucură că informația a apărut în presă înainte să-și depună candidatura. Fostul avocat spune că își dorește să fie transparent cu românii.

„Nicio legătură! Nicio legătură! Am divorțat în urmă cu peste un an, sau un an, când eram absolut convins că nu voi candida nici la Parlamentul României. Decizia cu Parlamentul României mi-a fost așa aproape: «Hai, hotărăște-te odată! Ori ești cu noi, ori nu ești cu noi!». Deci nu are absolut nicio legătură. Cred că românii vor vota un președinte care crede în Dumnezeu, care crede în familie, care are grijă de familie și de copii și care nu-i minte asupra situației sale private. Singurul lucru pe care nu cred că îl iartă românii și că nu ar trebui să avem un astfel de președinte, este atunci când ascunzi, când minți, când simulezi ceva ce nu este adevărat! Eu nu simulez nimic! Sigur, nu povestesc tot, dar nu ascund absolut nimic”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta, despre motivele din spatele divorțului

Ulterior, Victor Ponta a detaliat motivele divorțului dintre el și Daciana Sârbu. Politicianul a amintit că prioritatea lui sunt cei trei copii ai săi, Andrei, din prima căsnicie cu Roxana, și Irina și Maria, din al doilea mariaj cu Daciana Sârbu.

„Haideți s-o luăm așa totuși, că aici e subiectul ăla dificil pe care trebuie să-l tratez. Și Roxana, și sigur Daciana, pe care o cunoașteți foarte bine mai ales… o femeie extraordinară, care normal că își dorește de la un bărbat 100%, nu poate să-și dorească 90% sau 80% sau 70%. Dacă eu n-am fost în stare să ofer 100%, am luat o decizie comună, în care însă cei mai importanți sunt copiii. În continuare, pentru noi nu există ceva mai important decât Andrei, Irina și Maria. Viața privată am încercat să o țin cât pot de mult dincolo de reflectoare, pentru că cei care au suferit cel mai mult au fost cei din jurul meu. Așa încât o să vedeți la următoarea emisiune la care mă chemați că o să mă țin de promisiune, în sensul în care n-o să vorbesc prea mult despre viața mea privată și o să încerc să-i protejez pe toți cei dragi, de-a lungul întregii mele vieți, cu toate puterile mele”, a mai spus Victor Ponta, în emisiunea lui Denise Rifai.

