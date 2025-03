Ce relație are Victor Ponta cu copiii după divorțul de Daciana Sârbu. „Fetele îmi lipsesc în fiecare oră. Să meargă la școală și să vadă lumea!”

Victor Ponta și Daciana Sârbu au pus capăt unei căsnicii de 19 ani, în ciuda imaginii de armonie și fericire pe care o proiectau. După o perioadă de tăcere, candidatul independent la alegerile prezidențiale a ales să vorbească public despre separare și despre impactul acesteia asupra copiilor lor.

Victor Ponta și Saciana Sârbu au pus punct căsniciei

Victor Ponta (52 de ani) și Daciana Sârbu (48 de ani) au pus capăt căsniciei lor, o veste care a surprins pe toată lumea pe 21 ianuarie. Divorțul a fost anunțat chiar în timp ce fostul premier se afla în Statele Unite, unde participase la ceremonia de învestire a lui Donald Trump.

Ulterior, au fost făcute publice documentele oficiale ale separării, iar opinia publică a aflat și detalii despre custodia celor trei copii ai fostei familii. Andrei, fiul pe care Ponta îl are din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, a rămas alături de tatăl său, în timp ce cele două fiice, Irina (16 ani) și Maria (10 ani), locuiesc cu mama lor, Daciana Sârbu.

Ce relație are Victor Ponta cu copiii după divorț

Victor Ponta a clarificat situația celor trei copii în urma divorțului său de Daciana Sârbu. Andrei, fiul său dintr-o căsnicie anterioară, este student la Madrid, în timp ce cele două fiice, Irina și Maria, rămân aproape de el, având o relație strânsă.

Politicianul a povestit cum, în ciuda separării, își păstrează implicarea activă în viața lor, ducând-o pe Maria la școală și având grijă de nevoile lor zilnice. De asemenea, a subliniat valorile pe care dorește să le transmită copiilor săi: educația și experiențele de viață. Maria, adoptată împreună cu Daciana în timpul căsniciei, ocupă un loc special în inima lui, iar Victor Ponta și-a exprimat doar sentimente emoționante legate de aceasta.

„M-ați blocat cu întrebarea asta… în primul rând pentru că… sigur că îmi lipsesc și fetele, Andrei e la Madrid la facultate, fetele îmi lipsesc în fiecare oră, dar le văd în fiecare zi și ieri am dus-o pe Maria la școală, azi pentru că n-am dus-o, deja e supărată pe mine și după emisiune trebuie să mă duc s-o împac.

Voi avea tot timpul grijă de copiii mei și le-am oferit două lucruri: să meargă la școală și să meargă să vadă lumea. Altceva nu le lăsăm, case, mașini, să și le facă singuri.

Maria a fost în special dorința Irinei, care-și dorea o soră și ea a fost născută de Dumnezeu pentru noi. Eu nu sunt tată adoptiv, sunt tatăl ei, ea seamănă cu mine, vorbește ca mine, se mișcă ca mine”, a spus Victor Ponta în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

De ce au divorțat Victor Ponta și Daciana Sârbu

După decizia de a divorța, Victor Ponta a lăsat de înțeles că vina i-a aparținut.

„Daciana este o femeie extraordinară și își dorește de la un bărbat 100%. Dacă eu nu am fost în stare să ofer 100%, am luat o decizie comună în care cei mai importanți pentru noi sunt copiii, Andrei, Irina și Maria. Viața privată am încercat să o țin cât pot de mult departe de reflectoare. Așa că îi voi proteja pe toți cei dragi de-a lungul întregii mele vieți.

Cred că cele mai mari realizări sunt copiii și oricine are copii și oricât de mulți face un lucru bun în fața lui Dumnezeu. Am divorțat în urmă cu este un an, când eram convins că nu voi candida nici măcar la Parlamentul României”, a declarat Victor Ponta în emisiunea de la Kanal D.

