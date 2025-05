Reacțiile candidaților după primele rezultate exit poll. Ce au declarat George Simion, Crin Antonescu, Nicușor Dan, Victor Ponta și Elena Lasconi

Candidații clasați pe primele poziții în sondajele exit poll au făcut primele declarații după rezultate. George Simion conduce detașat în sondajele AVANGARDE și CURS. Nicușor Dan și Crin Antonescu dispută locul al doilea.

Ce au declarat George Simion, Crin Antonescu, Nicușor Dan, Victor Ponta și Elena Lasconi după primele rezultate exit poll

Crin Antonescu, Nicușor Dan, Elena Lasconi, Victor Ponta și George Simion au făcut primele declarații după rezultatele exit poll.

Crin Antonescu

„Aș vrea, înainte de orice, să le mulțumesc tuturor românilor care au venit la vot. Un gest de responsabilitate, democratic, de speranță. Să le mulțumesc celor care au acordat un vot. Mă simt obligat și, dacă acest vot se va transforma în obligația de Președinte al României, o voi duce cu gândul la speranța pusă de ei în acest vot, în această zi”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a avut un discurs prudent în care a subliniat că „victoria nu este decisă de exit-poll-uri”.

„Democrația înseamnă o bătălie, uneori dusă la maximum, dar e o bătălie pe idei. Nu uităm că suntem concetățeni, fiii aceleiași țări și trebuie să mergem împreună înainte. Sunt suficient de experimentat să știu că victoria nu e decisă de exit-poll-uri, nu se poate angaja, declara în urma exit poll-urilor. Numărăm fiecare vot și atunci vom discuta despre pierzători sau câștigători”, a adăugat candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR.

Nicușor Dan

„Democrația este despre comunități, cu problemele și aspirațiile lor și vreau să felicit comunitățile de votanți ale fiecăruia dintre contracandidați pentru fiecare dezbatere purtată pe rețelele sociale și noi, politicienii, mai avem un drum lung până la aspirațiile comunităților pe care vrem să le reprezentăm. Vreau să le mulțumesc personalităților care m-au susținut și au girat cu numele lor și vreau să le mulțumesc miilor de oameni care au donat pentru ca această campanie să poată să aibă loc, tuturor voluntarilor care au făcut campania asta și echipei cu care am colaborat, a fost pentru mine o onoare și sper să o facem în turul doi”, a declarat primarul Capitalei.

„Să ne raportăm cu prudență la rezultatele exit-poll, care sunt până la ora 19:00 și care nu includ Diaspora și vreau să mulțumesc în avans tuturor reprezentanților partidelor și să asigure o numărătoare corectă”, a mai spus el.

Elena Lasconi

„Românii au întotdeauna dreptate. Ne putem aștepta la diferențe după exit poll-uri. Ce s-a schimbat cu adevărat în instituțiile statului? Nu s-a schimbat nimic. Mă bucur că procesul electoral a fost unul democratic. Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună. Am arătat anul trecut că sistemul are o fisură. Întotdeauna voi munci pentru români, pentru că pentru mine este o onoare”, a declarat Elena Lasconi.

Victor Ponta

„Cei pe care îi vedeți, 50 -100 de oameni, ne-am bătut cu ditamai PSD, PNL, UDMR, Guvernul României. Nu a fost ușoară bătălia. În rest, pot să vă spun două lucruri extrem de importante. Trebuie să numărăm voturile – știți cu exit-poll-urile, nici cele bune, nici cele rele, pe 24 noiembrie au dat atât de multe erori, încât nici nu mă bucur, nici nu mă întristez, mai ales depinde la ce televizor mă uit. Singurul lucru care este important, și fac un apel către cei din secțiile de vot, să nu pună în aplicare ce li s-a cerut, să nu anuleze voturi, să nu denatureze votul românilor”, a spus Ponta la sediul său de campanie.

„Eu le mulțumesc tuturor românilor care au venit la vot, indiferent pentru cine au votat, și după ce începem să numărăm, după ce începem să avem cât mai multe procese-verbale, după ce încep să vină voturile din diaspora, atunci o să vă spun că mă pregătesc de dezbatere cu domnul Simion în turul 2”, a încheiat.

George Simion

Spre deosebire de contracandidații săi, George Simion nu a ieșit să dea declarații în direct după rezultate, ci a înregistrat un videoclip pe care l-a difuzat după sondaje.

Principalele declarații ale lui George Simion, sintetizate de G4media.ro:

Bună seara. Dragii mei, frați și surori, împreună am scris astăzi istorie;

Ne apropiem de un rezultat excepțional, mult peste ceea ce ne prezintă televiziunile sistemului care au dezbinat, răspândit minciuni;

Vă felicit, sunteți învingători, astăzi poporul român a votat, a vorbit (…) în ciuda obstacolelor, manipulărilor, unei prese plătite să ne înjosească zi de zi.

A fost mai mult decât o alegere, un act de curaj, încredere, solidaritate.

Îi asigură că încrederea lor nu va fi trădată

Nu e doar o victorie electorală, o victorie a demnității românești, a celor care încă mai cred în România, o țară liberă, respectată, suverană

Să fiți foarte atenți la secțiile de vot, vă rog nu admiteți nicio fraudă electorală împotriva mea sau a oricărui alt competitor. Fiecare român cum a votat să fie respectta

Să fiți puternici și să rezistați până la final

Să nu semnați procesele verbale indiferent cât de târziu este

Abia după vom da declarații publice, forma noastră de respect pentru poporul română, că nu lăsăm pe nimeni în urmă.

Mă înclin în fața românilor din afara granițelor țării care s-au prezentat la vot și au arătat că sunt mândri că sunt români

Le rămân devotat, este victoria poporului român.

Spun aici în fața poporului român, îmi voi respecta cuvântul, România are nevoie de înțelepciunea lui, sunt aici pentru revenirea la ordinea constituțională, nu vreau puterea pentru mine

Am un singur obiectiv: Să redăm poporului român ceea ce i-a fost luat.

Suntem cu poporul și pentru popor

Mamele noastre care sunt icoane vii nu văd nimic pentru ele, pentru ele luptăm, pentru ele mergem până la capăt

În următoarele ore se vor sfâșia hienele între ele pentru a obține puterea

Vor putere de dragul puterii

Nu ne vom amesteca în lupta lor, suntem aici să scriem istorie, nu să facem politică

Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost extraordinari, vă iubesc, vă port în suflet

Vom începe reconstrucția țării, reconstrucția morală, politică și economică a țării

Doar cu Dumnezeu înainte, o seară bună!

