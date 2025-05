Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan la vot. Mirabela Grădinaru a optat pentru o ținută modestă

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, s-a îmbrăcat modest ca să meargă la vot alături de candidatul independent la cea mai înaltă funcție din stat.

Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, la vot

Candidatul independent Nicușor Dan (55 de ani) a votat, duminică dimineață, la școala gimnazială „Luceafărul” din Sectorul 5, alături de partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru. Mama celor doi copii ai primarului Capitalei a optat pentru o ținută modestă.

Mirabela Grădinaru a purtat o rochie mulată de culoare gri până la genunchi, în ziua primului tur al alegerilor prezidențiale. Partenera lui Nicușor Dan și-a accesorizat ținuta cu pantofi cu toc bej deschis și o geantă bej rose. La rândul lui, Nicușor Dan a purtat o ținută elegantă, un costum negru cu cămașă albă și cravată.

Te-ar mai putea interesa și: Pe cine susține Traian Băsescu în cursa pentru Cotroceni. Fostul președinte și-a exprimat clar opțiunea

Nicușor Dan le-a mulțumit românilor din diaspora pentru că au ieșit la vot în număr mare

Nicușor Dan le-a mulțumit românilor din diaspora pentru că au votat în număr mare la alegerile prezidențiale de anul acesta. Până la ora 7:00 pe 4 mai, peste 400.000 de români au votat în secțiile de votare din străinătate.

„Mulțumesc diaspora care a votat în număr mare, mulțumesc încă o dată și îi încurajez să voteze. Ei sunt cu sufletul în România și alături de cei de acasă”, a spus primarul general.

Te-ar mai putea interesa și: Reacția lui Nicușor Dan când Elena Lasconi l-a pus să jure pe Biblie că nu a mințit în ceea ce o privește: „Eu sunt creștin ortodox practicant”

Nicușor Dan spune că a votat „pentru un nou început pentru România”

Totodată, candidatul independent a spus că a votat pentru acei oameni tăcuți, dar cinstiți, pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi.

„Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranță, pentru un nou început pentru România, o țară cu oameni capabili și aici și în diasporă. Am votat cu realism pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă să o scoată. Am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care poate să facă dreptate”, a mai spus candidatul la prezidențiale, potrivit Libertatea.ro.

Foto: Libertatea.ro; Capturi LIVE Facebook

Urmărește-ne pe Google News