Cristian Tudor Popescu, mesaj acid despre Elena Lasconi, după ce lidera USR i-a acuzat pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea că s-au întâlnit în secret: „Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da”

Cristian Tudor Popescu a folosit cuvinte dure pentru a o descrie pe Elena Lasconi după ce candidata din partea USR la alegerile prezidențiale i-a acuzat pe contracandidații ei, Nicușor Dan și Victor Ponta, că s-au întâlnit în secret cu fostul șef al SRI, Florian Coldea.

Cristian Tudor Popescu a numit-o pe Elena Lasconi „tută ticăloasă cu tupeu”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (68 de ani) a acuzat-o pe Elena Lasconi (53 de ani) de „mârșăvie” după ce lidera USR a publicat mai multe fotografii de la o presupusă întâlnire dintre contracandidații ei, Nicușor Dan (55 de ani) și Victor Ponta (52 de ani), și fostul șef al SRI, Florian Coldea (54 de ani). Toți cei trei au declarat că imaginile sunt trucate și neagă că s-ar fi întâlnit vreodată în privat.

CTP a descris demersul Elenei Lasconi drept „murdar” și „cretin”. Gazetarul a insinuat că primărița orașului Câmpulung Muscel a dat dovadă de „prostie” și a numit-o „tută ticăloasă cu tupeu”.

„Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da”

„Am scris că o votez pe E. Lasconi pentru că avea cele mai mari șanse să-l depășească pe G. Simion (ceea ce s-a și întâmplat), și am votat-o în primul tur al alegerilor din noiembrie. Am scris că o votez și o votam și în turul doi. Am făcut-o în disperare de cauză, ca atâția alții dintre cei 1,7 milioane care au pus ștampila pe ea, deși o consideram o tută cu tupeu.

Acum nu aș spune «doar» o tută cu tupeu. Pentru că demonstrează că e mai mult decât atât. E o tută ticăloasă cu tupeu. Lasconi a înnodat un elastic de crucioiul pe care îl poartă la gât, și, cu praștia astfel obținută, a aruncat asupra contracandidaților ei o flegmă colectată din haznaua internetului. Femeia lui Dumnezeu, ce mama dracului.

Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da. Acum, unii ar putea s-o bănuiască pe Lasconi de o înțelegere cu Ponta și Dan – neavând nicio șansă pentru turul doi, să-i facă pe aceștia victime, aducătoare de voturi, în fața «atacului» ei, pe cât de murdar, pe atât de cretin”, a scris CTP pe Facebook.

Cu câteva zile în urmă, jurnalistul și-a făcut votul public. Cristian Tudor Popescu a spus că îl va vota pe Crin Antonescu (65 de ani) în primul tur. În cazul în care candidatul coaliției PSD, PNL și UDMR nu va intra în al doilea tur, gazetarul speră să-l aibă pe Nicușor Dan drept variantă.

Cine sunt cei 11 candidați la alegerile prezidențiale din 2025

În 2025, pentru funcția de președinte al României concurează 11 candidați, în ordinea de mai jos pe buletinele de vot, în primul tur:

Poziția nr. 1 – GEORGE-NICOLAE SIMION – Alianța pentru Unirea Românilor

Poziția nr. 2 – GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU – Alianța Electorală România Înainte

Poziția nr. 3 – ELENA-VALERICA LASCONI – Uniunea Salvați România

Poziția nr. 4 – CRISTIAN-VASILE TERHEȘ – Partidul Național Conservator Român

Poziția nr. 5 – MARCELA-LAVINIA ȘANDRU – Partidul Umanist Social Liberal

Poziția nr. 6 – VICTOR-VIOREL PONTA – candidat independent

Poziția nr. 7 – SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – Partidul Noua Românie

Poziția nr. 8 – SILVIU PREDOIU – Partidul Liga Acțiunii Naționale

Poziția nr. 9 – JOHN-ION BANU-MUSCEL – candidat independent

Poziția nr. 10 – PETRU-DANIEL FUNERIU – candidat independent

Poziția nr. 11 – NICUȘOR-DANIEL DAN – candidat independent

