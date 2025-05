Ozana Barabancea, detalii uluitoare despre infarctul fiului ei. Cum se simte, în prezent, Andrew: „S-a chinuit groaznic. Am rugat un preot să îl împărtăşească” / EXCLUSIV

Ozana Barabancea a făcut recent mărturisiri cutremurătoare despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa de mamă: infarctul suferit de fiul ei. Invitată la emisiunea Fresh by Unica, artista ne-a vorbit deschis despre clipele de groază prin care a trecut, dar şi despre cum se simte în prezent Andrew.

„S-a chinuit groaznic”

Vizibil emoționată, Ozana Barabancea a vorbit despre episodul prin care a trecut fiul ei, plin de durere, nesiguranță și rugăciune. Fiul său, Andrew, a suferit un infarct la o vârsta fragedă de 24 de ani, ceea ce a luat familia complet prin surprindere. Artista a povestit că simptomele au fost intense, iar durerea resimțită de fiul ei a fost devastatoare.

Potrivit declarațiilor, Andrew Barabancea s-a confruntat cu dureri în piept, dificultăți de respirație și o stare generală de rău. Fiul Ozanei a fost transportat de urgență la spital, unde i s-a pus diagnosticul de infarct miocardic.

„A avut gheare în piept. Efectiv, mi-a zis „mama, mă doare în capul pieptului”. N-a vrut să mă trezeasc, dar eu m-am trezit din urma unui zgomot. Cred că urma să cadă, ori ceva s-a întâmplat, pentru că… Dar ştii ce înseamnă instinctul de mamă? În secunda doi, am deschis uşa şi am zis, ce faci? Cum eşti? Ce s-a întâmplat?

El cu două zile înainte avea febră, eu n-am fost acasă, și-a chemat salvarea și i-au dat Augmentin. Este o tâmpenie de antibiotic, o imbecilitate de antibiotic. Pentru că asta i-a creat această stare. A venit prima salvare, am sunat de două ori la 112. (…) Apoi l-au luat, iar eu in spate, cu maşina singură. Nu ştiu cum am condus. Şi acolo la fel. Infarct. I-au făcut coronarografie. Nu i-au pus stand, dar n-au putut să îi facă injecţie prin mână. S-a chinuit groaznic. I-au făcut la picior.

Când a venit la terapie intensivă, doctorii aveau dubii că ar fi totuși infarct. Ei susţineau că ar fi fost o miocardită acută cu mușchiuri, vârful inimii. Vârful inimii foarte inflamat și l-am monitorizat”, ne-a spus vedeta la Fresh by Unica.

„Am rugat un preot să îl împărtăşească”

După ce Ozana Barabancea a mărturisit că, în acele momente, s-a agățat de credință, aceasta a apelat la ajutorul divin, rugând un preot apropiat să vină să se roage pentru sănătatea fiului ei şi să îl împărtăşească pe acesta.

„Am rugat un preot să se ducă să îl împărtășească. Și l- am împărtăşit. Și la terapie intensivă, dacă ești, nu te spovedești, nu ţii post, te împărtăşeşte pe loc. Și am făcut asta. Și s-a văzut clar o ameliorare plus, că am fost la biserică, am fost la maslu, adică… (…) Bine, e clar că nu este cel mai simpatic loc, să stai într-un spital, evident. Și de-aia probabil că și el a spus că vreau acasă, vreau acasă. Acasă n-ai monitorizarea, decât că eu rămân fără aer. Când știu că are palpitații, nu-i arăt…”, ne-a mai spus vedeta.

Cum se simte Andrew în prezent

Ozana Barabancea ne-a mărturisit că Andrew se află acasă în prezent, însă starea lui de sănătate nu este una extraordinară. Recuperarea este lentă, iar potrivit declaraţiilor vedetei, se pare că fiul ei încă nu a acceptat ceea ce i s-a întâmplat, dorindu-şi să revină mai repede la programul de dinainte.

„A stat cinci zile la Terapie Intensivă după ce a venit, iar pe 2-3 mai l-au băgat pe salon, iar după l-au externat. Nu știu dacă a fost cea mai bună variantă, pentru că era acasă şi tot așa a acuzat iarăşi febră, iarăși, dureri şi nu numai. Şi palpitaţii”, ne-a spus Ozana Barabancea la Fresh by Unica.

Ozana Barabancea, un semnal de alarmă pentru tineri și părinți

Ozana Barabancea a ținut să transmită un mesaj important părinților și tinerilor, subliniind că infarctul nu ține cont de vârstă, iar stresul, alimentația nesănătoasă și lipsa odihnei pot avea consecințe grave chiar și la vârste fragede.

„Frate, nu vă mai chinuiți să munciți. Pentru ce munciți atâta, nu știu. I- am spus multe ori, nu mai munci. Muncești de 24 în 24, 7 din 7, n-ai o duminică, n- ai o sâmbătă, n-ai… Nu se poate, nu se poate. De ce să muncești din halul ăsta? Și uite că vezi că mama a avut dreptate”, a mai spus vedeta.

Ozana Barabancea a făcut o mărturie emoționantă despre fragilitatea vieții și puterea credinței. Prin curajul de a vorbi deschis despre episodul prin care a trecut fiul ei, artista şi-a exprimat atât recunoștința pentru salvarea fiului său, dar a tras și un semnal de alarmă cu privire la sănătatea tinerilor din zilele noastre. Totodată, la Fresh by Unica, artista ne-a dezvăluit şi care este relaţia, din prezent, cu tatăl lui Andrew Barabancea, cât şi detalii din culisele carierei sale şi ale vieţii personale.

