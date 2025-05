Victor Ponta l-a criticat pe Klaus Iohannis în ziua alegerilor: „Nu vreau să stau jos, cum a stat alt președinte”. Candidatul independent a votat în județul Argeș, lângă Mănăstirea Corbii de Piatră

Victor Ponta a ales să voteze în județul Argeș, mai exact în satul Jgheaburi, la o secție de votare din vecinătatea Mănăstirii Corbii de Piatră. În ziua alegerilor, candidatul independent la cea mai înaltă funcție în stat l-a criticat pe fostul președinte Klaus Iohannis.

Victor Ponta a votat în județul Argeș, lângă Mănăstirea Corbii de Piatră

Spre deosebire de contracandidații lui, Nicușor Dan (55 de ani), Crin Antonescu (65 de ani) și Elena Lasconi (53 de ani), Victor Ponta (52 de ani) nu a votat în București, ci în satul Jgheaburi, din județul Argeș, la o secție de votare din vecinătatea Mănăstirii Corbii de Piatră.

„Am votat la secția de votare de lângă Sfânta Mănăstire de la „Corbii de Piatră”! Îi rog pe toți românii să vină la vot! Am votat și am „pontat” pentru România și pentru români, cu credința că Dumnezeu ne-a dat o țară și un popor binecuvântat și că, și acum, ne va da puterea să ne alegem conducători buni și drepți. Cred, de asemenea, că împreună putem să trecem peste criza actuală, protejând drepturile suverane ale românilor la sănătate, educație, pensie, salariu, taxe mici, prosperitate și respect, aici, în România, și peste tot unde trăiesc concetățenii noștri! Am votat pentru competență, seriozitate, hărnicie și, mai ales, pentru speranța că viitorul ne aparține!”, a scris candidatul independent în mediul online.

Victor Ponta l-a criticat pe Klaus Iohannis

Într-o altă postare, Victor Ponta l-a criticat pe fostul președinte Klaus Iohannis (65 de ani).

„Nu vreau să stau jos, cum a stat alt președinte. Vreau să respect România, și să fiu alături de voi”, spune într-un videoclip filmat în aceeași locație în care, în trecut, s-a fotografiat Iohannis.

„Nu îmi doresc să mă așez și eu la Masa Tăcerii! Îmi doresc ca noi toți, împreună, să fim din nou Coloana Infinitului! Să mergem la vot – pentru România!”, a scris în descrierea aceluiași videoclip.

