Ilie Bolojan, Traian Băsescu, Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, declarații de la vot. „Vremurile liniștite au apus” / „Astăzi am ales ordinea și nu haosul”

Președintele interimar Ilie Bolojan, foștii președinți Klaus Iohannis și Traian Băsescu, și premierul Marcel Ciolacu s-au prezentat la vot, de unde au făcut mai multe declarații.

Ilie Bolojan, Klaus Iohannis, Traian Băsescu și Marcel Ciolacu s-au prezentat la urnele de vot, de unde au făcut mai multe declarații despre viitorul României.

Klaus Iohannis

Fostul președinte Klaus Iohannis (65 de ani) a votat la Sibiu pentru alegerea succesorului său. Iohannis a mers la urne acompaniat de soția sa, Carmen.

După ce și-a exercitat dreptul la vot, Iohannis a făcut o declarație scurtă, de doar două propoziții, fără alte comentarii și refuzând să răspundă la întrebările jurnaliștilor prezenți la secția de votare.

„Este bine să ne dăm seama că de data aceasta alegerile trebuie să se desfăşoare foarte bine, foarte clar şi fără influenţe din afara României. Sper să fie o zi bună pentru România”, a spus fostul președinte, potrivit Libertatea.ro.

Klaus Iohannis a demisionat pe 12 februarie 2025 din poziția de șef al statului. Succesorul său este președintele Senatului, Ilie Bolojan, care va ocupa poziția până la validarea turului doi al alegerilor prezidențiale din acest an.

Ilie Bolojan

Președintele interimar Ilie Bolojan (56 de ani) a votat la Școala nr. 150 din București. După aceea, politicianul i-a îndemnat pe români să fie responsabili și să iasă la rândul lor la vot.

„Am votat azi, la această secție de votare de lângă Palatul Cotroceni, fiind conștient de importanța acestor alegeri pentru România. De ce sunt alegeri importante: e o perioadă complicată, iar vremurile liniștite au apus. Președintele României va da direcțiile importante ale politicii noastre externe și a celei de apărare. De acestea va depinde siguranța țării noastre și faptul că vom rămâne o țară de încredere.

În plan intern, președintele va trebui să colaboreze cu majoritatea parlamentară, cu guvernul pentru a reconstrui încrederea, pentru a reforma statul și pentru a crea oportunități și dezvoltare pentru români. Din aceste motive, fiecare cetățean responsabil care se prezintă la vot poate face istorie pentru România și îndemnul meu pentru toți cetățenii României este să se prezinte la vot, indiferent de opțiunea pe care o au. Votați așa cum vă dictează conștiința”, a declarat președintele interimar, potrivit Digi24.ro.

Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu (73 de ani) a ieșit la vot și a declarat că de rezultatul alegerilor prezidențiale depinde schimbarea, iar, în opinia sa, „nu mai putem continua în formula politică actuală.”

„O zi importantă, un vot foarte important pentru că de acest vot depinde schimbarea. România are nevoie de schimbare, iar ziua de astăzi este esențială. Nu mai putem continua în formula politică actuală”, a afirmat Traian Băsescu, potrivit Euronews România.

Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu (57 de ani) și primarul Sctorului 4, Daniel Băluță, au mers împreună la vot, în București. După ce au votat, cei doi au susținut o declarație comună.

„Am votat, astăzi, pentru ca România să meargă înainte alături de partenerii din Uniunea Europeană, alături de partenerii din NATO. Am ales, astăzi, ordinea și nu haosul și cred că România trebuie să aibă un președinte care are deja o majoritate parlamentară, astfel încât să poată să vină cu reforme și să-și pună în aplicare programul pentru țară cu care a candidat. Din câte știu, un singur candidat a avut un astfel de program pentru țară și, repet, am votat din toată inima ca România să meargă înainte din acest moment”, a spus Ciolacu, potrivit B1tv.ro.

Foto: Libertatea.ro; Captură Facebook; Captură Instagram Euronews; Ora de Sibiu

