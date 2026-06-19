Traian Băsescu, sancționat după ce a încălcat o regulă importantă în avion: „Nu este amuzant”

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Traian Băsescu este din nou în centrul atenției, însă de data aceasta nu din motive politice. O însoțitoare de zbor a dezvăluit pe TikTok cum fostul președinte ar fi încălcat una dintre cele mai importante reguli de zbor, fapt care a fost urmat de o sancțiune serioasă.

Traian Băsescu a încălcat o regulă importantă în avion

Traian Băsescu, fostul președinte al României, se află din nou în centrul atenției după ce o însoțitoare de zbor a făcut dezvăluiri neașteptate despre comportamentul său la bordul unui avion. Povestea, împărtășită pe TikTok, a stârnit un val de reacții în mediul online.

Conform relatărilor tinerei, Băsescu ar fi încălcat o regulă strictă a aviației: ar fi fumat în toaleta avionului, în ciuda interdicției categorice.

„Traian Băsescu a fumat în baie și și-a luat interdicție un an. Ca pasager era cuminte. Își lua un whiskey și stătea și se uita la un film tot zborul. Nu este amuzant să fumezi în avion și nici nu este amuzant să luăm foc. Deci, îi dau nota 0/10”, a explicat tânăra, pe TikTok, citată de Cancan.

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Fostul președinte a fost sancționat

Această abatere i-ar fi adus o sancțiune serioasă: o interdicție de a mai zbura timp de un an. Incidentul, relatat cu detalii de însoțitoarea de zbor, a generat controverse, având în vedere poziția sa publică de fost lider al statului.

Cu toate acestea, tânăra a adăugat că, în rest, fostul președinte avea un comportament liniștit în timpul zborurilor.

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Conform mențiunilor publice, Traian Băsescu s-a apucat de fumat în perioada adolescenței. A fumat constant în timpul celor două mandate ale sale (2004–2014), fiind renumite ieșirile sale la țigară alături de alți politicieni sau episoadele în care fuma la volan.

Fostul președinte și-a păstrat acest obicei chiar și după intervențiile chirurgicale la care a fost supus.

Sursă foto: Hepta

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