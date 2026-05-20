Home > Știri > Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru criza politică: „Amatori de proastă calitate care îngroapă țara”

Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru criza politică: „Amatori de proastă calitate care îngroapă țara”

Oana Savin
Traian Băsescu îl critică dur pe președintele Nicușor Dan pentru criza politică din România, acuzându-l de tărăgănarea numirii unui premier. Fostul președinte consideră că ezitările actualului lider adâncesc instabilitatea politică.

Traian Băsescu, acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan

Criza politică din România continuă să tensioneze scena publică, iar Traian Băsescu nu s-a sfiit să-și exprime opinia. Într-o intervenție la B1TV, fostul președinte a criticat lipsa de acțiune a președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit principalul responsabil pentru prelungirea acestei situații.

El a acuzat că, la două săptămâni după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, șeful statului nu a numit încă un premier.

„Fiecare își pune condițiile lui. Adică, președintele are Constituția lui, PNL are Constituția lui, PSD are Constituția lui. Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă. Pur și simplu, niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”, a spus răspicat Traian Băsescu.

Fostul președinte a subliniat că tergiversarea deciziei de a numi un premier afectează grav stabilitatea politică a țării și contravine atât literei, cât și spiritului Constituției. El a explicat că președintele Nicușor Dan ar trebui să ia o decizie fermă, fără a fi influențat de condițiile impuse de partide.

„Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiții în fața președintelui, președintele trebuie să spună: «Dragi partide parlamentare, pentru că nu puteți, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari (n.red. PSD)»”, a continuat Traian Băsescu.

România, prinsă în impas politic

Criza politică a început pe 20 aprilie 2026, când PSD a decis să-i retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Trei zile mai târziu, miniștrii PSD, conduși de Sorin Grindeanu, și-au dat demisia, iar pe 5 mai, Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

Cu 281 de voturi pentru, moțiunea a trecut, iar Guvernul Bolojan a fost al doilea executiv demis în mai puțin de cinci ani, după cel al lui Florin Cîțu, în 2021.

În aceeași zi, PNL a anunțat că trece în opoziție, iar președintele Nicușor Dan a promis că România va avea un nou Guvern „într-un termen rezonabil”. Însă, la o lună de la începutul crizei, acest termen pare să fie departe de a se concretiza, iar consultările formale de la Palatul Cotroceni, începute pe 18 mai, nu au adus rezultate clare.

Nicușor Dan a ezitat să numească un premier

În ciuda întâlnirilor cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, președintele a ezitat să desemneze un candidat pentru funcția de premier. Deși inițial a sugerat că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, Nicușor Dan a declarat ulterior că așteaptă o „variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Între timp, alianțele politice se conturează. PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD, în timp ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu s-a declarat pregătit să preia funcția de premier, dacă partidul său va fi desemnat să formeze Guvernul. Cu toate acestea, lipsa unei decizii ferme din partea președintelui continuă să alimenteze nemulțumirile și să prelungească incertitudinea politică.

Traian Băsescu a fost categoric în privința responsabilității președintelui: „Ceea ce face domnul președinte acum este neconstituțional și târâie țara într-o situație de instabilitate politică. Domnii ăștia care se joacă fiecare cu constituția lui trebuie să știe că se pregătesc să saboteze România. Nicușor Dan este primul responsabil pentru că și dânsul pune condiții care nu sunt în Constituție”.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

