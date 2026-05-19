Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după negocierile de la Cotroceni: „E un fel de zombie politic care se agață de funcții”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după ce social-democrații au fost la negocieri, la Palatul Cotroceni, după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit liderului PSD, șeful PNL este de vină pentru criza politică actuală.

Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Ilie Bolojan

După consultările decisive de la Cotroceni, Sorin Grindeanu a oferit un interviu Alessandrei Stoicescu, în care a vorbit despre negocierile pentru viitorul guvern, liniile roșii ale PSD și conflictul politic tot mai tensionat cu premierul interimar Ilie Bolojan.

„PSD nu are orgolii. (…) Partidul Social-Democrat îşi doreşte să se iasă rapid din această criză politică. Partidul Social-Democrat este dispus, așa cum spunea, nu mai știu, cred că spunea un lider PNL, stăm și negociem până când găsim o soluție. Da, suntem dispuși la treaba asta, în afară de ceea ce a spus Parlamentul. Cu Ilie Bolojan pot să negociez, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru”, a declarat Sorin Grindeanu în direct la Observator.

Liderul PSD a afirmat că actualul blocaj politic este provocat de Ilie Bolojan şi a lansat un atac dur.

„În acest moment, Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se agaţă de funcţii. (…) Singurul om care blochează tot e Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD susține că Ilie Bolojan vrea să devină președinte

În cadrul interviului, Sorin Grindeanu a susţinut că premierul interimar urmăreşte deja o candidatură la alegerile prezidenţiale şi că acest calcul politic influenţează negocierile actuale.

„Domnul Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Domnia sa nu vrea să deblocheze situaţia politică din România, vrea să îşi clădească statuia prin care să candideze peste patru ani”, a afirmat președintele PSD.

Tot la Observator, Sorin Grindeanu a vorbit despre strategia politică pe care o atribuie liderului liberal: „Domnul Bolojan este adeptul unei filosofii politice: două blocuri politice mari, unul de tip progresist, de aceea duce PNL spre USR şi altul de tip suveranist. Şi PSD şi toate partidele de la centru, trebuie să aibă rolul diminuat, astfel încât să fie un pol progresist. Este un calcul politic făcut din prima zi.”

Sorin Grindeanu, despre atacurile la adresa PSD

Președintele PSD a comentat și atacurile constante la adresa social-democraților.

„Atunci când eşti impotent politic, spui doar de PSD-ul. Cât e de rău PSD, nimic altceva. (…) Asta arată impotenţă politică, că îţi clădeşti, foarte simplu, o campanie electorală înjurând la ceilalţi. E puternic să spui lucruri anti-PSD, dar asta nu duce la o viaţă mai bună la români”, a precizat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a făcut referire și la proiectele finanțate în județul Bihor și la relația pe care Ilie Bolojan a avut-o cu Guvernul în perioada în care Grindeanu era ministru al Transporturilor.

„Domnul Bolojan venea cam o dată pe săptămâna, la două săptămâni, să îşi susţină proiectele. Nu era singurul. Şi bine făcea. (…) Bihorul este unul din judeţele care a primit cei mai mulţi bani de la buget. Şi nu e rău, e foarte bine. Dar să vii după şi să vorbeşti despre banii pe care îi cere un preşedinte de CJ pentru a face diverse investiţii ca şi când ar fura acei bani, mi se pare, de asemenea, o ipocrizie”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a adus în discuție și investițiile în Aeroportul Oradea: „Fac apel la oricine, să trimită orice expert, orice companie care poate să facă un audit şi să spună dacă zecile de milioane investite în aeroportul din Oradea se justifică economic. Asta este ipocrizie”.

În același timp, Sorin Grindeanu a comentat și sondajul INSCOP publicat în ziua consultărilor de la Cotroceni, potrivit căruia PNL ar fi depășit PSD în intenția de vot.

„Nu e interesant deloc sondajul INSCOP. Am mai văzut sondaje care îl dădeau pe Mircea Geoană câştigător, care îl dădeau pe Sebastian Burduja câştigător la Primărie în 2024 şi pe Ciucă în turul 2. Sunt sceptic, că până urmă un sondaj e o fotografie de moment. Acum o lună, aceeaşi casă de sondare spunea că PSD-ul are 20%, iar PNL are 16%. Nu ne mai votează pe noi pentru că l-am dat jos pe Bolojan? D-aia am scăzut? Eu nu dau importanţă, mai ales unui sondaj care apre fix în ziua consultărilor de la Cotroceni”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a vorbit şi despre decizia PSD de a susţine moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Îmi reproşez că n-am acţionat mai repede, poate trebuia să venim cu această moţiune din toamna anului trecut. 80% dintre români spun că România mergea într-o direcţie greşită, deci trebuia schimbat acest lucru”, a afirmat acesta.

