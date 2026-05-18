  MENIU  
Home > Știri > Noi reguli pentru concediile medicale din 1 iunie. Cine scapă de tăierea banilor pentru prima zi de boală

Noi reguli pentru concediile medicale din 1 iunie. Cine scapă de tăierea banilor pentru prima zi de boală

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O nouă lege publicată în Monitorul Oficial aduce schimbări în sistemul de sănătate. Statul introduce excepții vitale de la neplata primei zile de concediu medical, o măsură care a stârnit numeroase controverse în ultimele luni.

În timp ce pacienții cu boli grave și urgențele sunt protejați, autoritățile anunță controale la sânge și tăierea banilor pentru certificatele suspecte.

Lista pacienților scutiți: Cine primește banii complet

Vacanța de vară debutează cu reguli noi pentru angajații din România care ajung pe mâna medicilor. Începând cu data de 1 iunie, intră în vigoare Legea 64/2026, act normativ proaspăt promulgat, care vine să repare o parte din asprimea Ordonanței de Urgență 91/2025, notează Libertatea.

Dacă vechea legislație tăia fără discernământ plata primei zile de concediu medical în încercarea de a reduce cheltuielile statului, noua lege stabilește o listă clară de excepții. Astfel, categoriile vulnerabile de pacienți vor beneficia din nou de plata integrală a indemnizației, încă din primul moment al îmbolnăvirii.

Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Recomandarea zilei

Noua schemă de plată elimină penalizarea de o zi pentru românii care se confruntă cu probleme medicale severe sau neprevăzute. Potrivit experților fiscali, vor primi indemnizația întreagă din prima zi pacienții diagnosticați cu boli cronice, persoanele integrate în programele naționale de sănătate, dar și cei care ajung la spital în regim de urgență medico-chirurgicală sau pentru spitalizare de zi.

De o protecție specială se vor bucura și viitoarele mame. Concediile de maternitate și cele de risc maternal sunt scutite complet de la această reducere. În plus, românii care își iau concediu medical pentru a îngriji un membru al familiei care suferă de o afecțiune oncologică își vor primi, de asemenea, toți banii din prima zi.

S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cine este tânărul din Arad confirmat pozitiv cu hantavirus. Are 24 de ani și cei cu care a intrat în contact au intrat în izolare

Citeşte şi: Lovitură nouă pentru pensionari! Indexarea din 2027, sub semnul întrebării: „Nu s-a spus niciodată de unde vin banii!”

Citeşte şi: Cine este Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan și-ar dori-o premier. Lucrează de mai mulți ani la FMI este supranumită „Doamna de Fier”

O altă clarificare extrem de importantă adusă de Legea 64/2026 vizează episoadele prelungite de boală. În cazul în care un pacient are nevoie de o prelungire a concediului fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi pe întregul episod, indiferent de numărul de certificate medicale succesive eliberate de medic. Ca o plasă de siguranță, perioada neplătită va fi considerată în continuare stagiu de cotizare, astfel încât angajatul nu își pierde calitatea de asigurat în sistemul public.

Cum se împart costurile între firme și stat până în 2027

Mecanismul de finanțare a concediilor medicale rămâne unul hibrid, menit să împartă presiunea financiară între mediul privat și bugetul public. Până la data de 31 decembrie 2027, efortul financiar este strict delimitat. Angajatorul este obligat să suporte plata indemnizației pentru zilele 2 și 6 ale certificatului medical. Începând cu cea de-a 7-a zi de concediu și până la însănătoșirea completă a salariatului, costurile sunt preluate de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Toleranță zero pentru fraude: Ce riscă angajații

Dincolo de facilitățile acordate pacienților reali, Executivul nu renunță la războiul declarat împotriva „concediilor medicale de mântuială”. Noua lege vine la pachet cu un sistem de verificări mult mai riguros decât până acum.

Guvernul a avertizat oficial că inspectorii din sistemul de sănătate vor intensifica controalele asupra modului în care medicii eliberează aceste documente. În cazul în care în urma verificărilor se descoperă că un certificat medical a fost emis fără o justificare reală sau cu nerespectarea procedurilor legale, sancțiunea va fi aplicată direct beneficiarului: asigurații vor pierde definitiv dreptul de a încasa banii pentru zilele de concediu în cauză.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Spitalul din Ștei unde a fost confirmat un român infectat cu hantavirus a fost amendat. Ce se întâmplă cu pacienții
Spitalul din Ștei unde a fost confirmat un român infectat cu hantavirus a fost amendat. Ce se întâmplă cu pacienții
Fanatik
Imaginile care au revoltat internetul! Copii îmbrăcați în mire și mireasă, plimbați în alai pe stradă. Fenomenul reaprinde discuția despre căsătoriile între minori: ”Păpuși așezate pe mașini”
Imaginile care au revoltat internetul! Copii îmbrăcați în mire și mireasă, plimbați în alai pe stradă. Fenomenul reaprinde discuția despre căsătoriile între minori: ”Păpuși așezate pe mașini”
GSP.ro
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
Click.ro
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
TV Mania
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Redactia.ro
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Citește și...
Bomba zilei în SuperLiga: Marius Baciu, noul antrenor al FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali. Exclusiv
Cât costă un metru pătrat de teren extravilan lângă București în 2026. Zonele unde prețurile au explodat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine este tânărul din Arad confirmat pozitiv cu hantavirus. Are 24 de ani și cei cu care a intrat în contact au intrat în izolare
Lovitură nouă pentru pensionari! Indexarea din 2027, sub semnul întrebării: "Nu s-a spus niciodată de unde vin banii!"
Cine este Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan și-ar dori-o premier. Lucrează de mai mulți ani la FMI este supranumită „Doamna de Fier”
Patru meșteri din Maramureș refac, ca acum un secol, o casă din inima Bucureștiului: „Asta-i istoria! Facem totul manual, ca pe vremuri”
Cum arată casa lui Radu Drăgușin din Londra. Starul român locuiește aici cu soția lui și cu câinele lor. Locuința e luxoasă, modernă și extrem de frumoasă. Imagini inedite / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ianca Simion a absolvit facultatea. Răzvan Simion, marele absent din fotografiile de la absolvire. Imagini rare cu mama tinerei, Diana
Ianca Simion a absolvit facultatea. Răzvan Simion, marele absent din fotografiile de la absolvire. Imagini rare cu mama tinerei, Diana
Ce mare s-a făcut fiul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea. Imagini rare cu Vlad, la 12 ani
Ce mare s-a făcut fiul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea. Imagini rare cu Vlad, la 12 ani
Proiecte speciale
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Libertatea.ro
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului: „Urla de durere”
Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului: „Urla de durere”
Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”
Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
„Burlacii: Foc în Paradis”, noua emisiune cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Primele detalii despre show
„Burlacii: Foc în Paradis”, noua emisiune cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Primele detalii despre show
Observator News
Coşmarul Florentinei, după ce şi-a vândut apartamentul pentru a-şi face pensiune. "Nu am nicio rezervare"
Coşmarul Florentinei, după ce şi-a vândut apartamentul pentru a-şi face pensiune. "Nu am nicio rezervare"
Libertatea pentru Femei
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mâncărimile persistente ale pielii pot fi un semn de cancer. Când e cazul să mergi la medic
Mâncărimile persistente ale pielii pot fi un semn de cancer. Când e cazul să mergi la medic
De ce apare senzația de leșin când te ridici brusc în picioare sau când faci efort
De ce apare senzația de leșin când te ridici brusc în picioare sau când faci efort
CASS nu se mai reține pentru o categorie de pensionari. Cine trebuie să depună cerere și ce acte sunt necesare
CASS nu se mai reține pentru o categorie de pensionari. Cine trebuie să depună cerere și ce acte sunt necesare
Deficitul de vitamina D poate declanșa boli grave fără simptome evidente. Riscurile ascunse confirmate de cercetări recente
Deficitul de vitamina D poate declanșa boli grave fără simptome evidente. Riscurile ascunse confirmate de cercetări recente
TV Mania
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
A fugit de pe covorul roșu! Gestul bizar făcut de Mădălina Ghenea la Cannes
A fugit de pe covorul roșu! Gestul bizar făcut de Mădălina Ghenea la Cannes
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Libertatea
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Unde vor fi ploi intense și furtuni în perioada 18 – 31 mai 2026
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Unde vor fi ploi intense și furtuni în perioada 18 – 31 mai 2026
Roșiile românești cu moț au cucerit supermarketurile anul acesta. Cât costă gustul de altădată
Roșiile românești cu moț au cucerit supermarketurile anul acesta. Cât costă gustul de altădată
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton