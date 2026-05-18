Noi reguli pentru concediile medicale din 1 iunie. Cine scapă de tăierea banilor pentru prima zi de boală

O nouă lege publicată în Monitorul Oficial aduce schimbări în sistemul de sănătate. Statul introduce excepții vitale de la neplata primei zile de concediu medical, o măsură care a stârnit numeroase controverse în ultimele luni.

În timp ce pacienții cu boli grave și urgențele sunt protejați, autoritățile anunță controale la sânge și tăierea banilor pentru certificatele suspecte.

Lista pacienților scutiți: Cine primește banii complet

Vacanța de vară debutează cu reguli noi pentru angajații din România care ajung pe mâna medicilor. Începând cu data de 1 iunie, intră în vigoare Legea 64/2026, act normativ proaspăt promulgat, care vine să repare o parte din asprimea Ordonanței de Urgență 91/2025, notează Libertatea.

Dacă vechea legislație tăia fără discernământ plata primei zile de concediu medical în încercarea de a reduce cheltuielile statului, noua lege stabilește o listă clară de excepții. Astfel, categoriile vulnerabile de pacienți vor beneficia din nou de plata integrală a indemnizației, încă din primul moment al îmbolnăvirii.

Noua schemă de plată elimină penalizarea de o zi pentru românii care se confruntă cu probleme medicale severe sau neprevăzute. Potrivit experților fiscali, vor primi indemnizația întreagă din prima zi pacienții diagnosticați cu boli cronice, persoanele integrate în programele naționale de sănătate, dar și cei care ajung la spital în regim de urgență medico-chirurgicală sau pentru spitalizare de zi.

De o protecție specială se vor bucura și viitoarele mame. Concediile de maternitate și cele de risc maternal sunt scutite complet de la această reducere. În plus, românii care își iau concediu medical pentru a îngriji un membru al familiei care suferă de o afecțiune oncologică își vor primi, de asemenea, toți banii din prima zi.

O altă clarificare extrem de importantă adusă de Legea 64/2026 vizează episoadele prelungite de boală. În cazul în care un pacient are nevoie de o prelungire a concediului fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi pe întregul episod, indiferent de numărul de certificate medicale succesive eliberate de medic. Ca o plasă de siguranță, perioada neplătită va fi considerată în continuare stagiu de cotizare, astfel încât angajatul nu își pierde calitatea de asigurat în sistemul public.

Cum se împart costurile între firme și stat până în 2027

Mecanismul de finanțare a concediilor medicale rămâne unul hibrid, menit să împartă presiunea financiară între mediul privat și bugetul public. Până la data de 31 decembrie 2027, efortul financiar este strict delimitat. Angajatorul este obligat să suporte plata indemnizației pentru zilele 2 și 6 ale certificatului medical. Începând cu cea de-a 7-a zi de concediu și până la însănătoșirea completă a salariatului, costurile sunt preluate de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Toleranță zero pentru fraude: Ce riscă angajații

Dincolo de facilitățile acordate pacienților reali, Executivul nu renunță la războiul declarat împotriva „concediilor medicale de mântuială”. Noua lege vine la pachet cu un sistem de verificări mult mai riguros decât până acum.

Guvernul a avertizat oficial că inspectorii din sistemul de sănătate vor intensifica controalele asupra modului în care medicii eliberează aceste documente. În cazul în care în urma verificărilor se descoperă că un certificat medical a fost emis fără o justificare reală sau cu nerespectarea procedurilor legale, sancțiunea va fi aplicată direct beneficiarului: asigurații vor pierde definitiv dreptul de a încasa banii pentru zilele de concediu în cauză.

