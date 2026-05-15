Home > Știri > Veste excelentă pentru milioane de români! Vin mai mulți bani de la stat din luna mai! Cine sunt beneficiarii

Veste excelentă pentru milioane de români! Vin mai mulți bani de la stat din luna mai! Cine sunt beneficiarii

Raluca Vițu
O gură de aer proaspăt pentru cele mai vulnerabile categorii de cetățeni din România. Începând cu luna mai 2026, Guvernul pune în aplicare o serie de majorări consistente pentru mai multe beneficii sociale destinate copiilor cu dizabilități, familiilor cu venituri reduse și pensionarilor.

Măsurile, integrate în cadrul amplului „Pachet de Solidaritate” inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, sunt implementate la nivel național prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile sale teritoriale, având ca scop direct combaterea excluziunii sociale și diminuarea efectelor generate de creșterea generalizată a prețurilor.

Sprijin sporit pentru copiii cu dizabilități și stimulente pentru educație

Printre cele mai importante modificări se numără creșterea indemnizațiilor oferite copiilor încadrați în diferite grade de handicap. Noile valori au intrat deja în vigoare pentru drepturile aferente lunii aprilie, ceea ce înseamnă că beneficiarii vor încasa efectiv sumele majorate odată cu plățile efectuate în cursul acestei luni, potrivit Digi 24. Astfel, pentru copiii cu handicap grav, indemnizația urcă de la 463 lei la 548 lei.

În cazul minorilor cu handicap accentuat, sprijinul financiar înregistrează o creștere semnificativă, de la 232 lei la 397 lei, în timp ce pentru copiii cu handicap mediu prestația socială se mărește de la 80 lei la 199 lei.

Totodată, autoritățile au decis să intervină și în zona educației timpurii pentru a reduce riscul de abandon școlar în comunitățile defavorizate. În acest sens, stimulentul educațional acordat copiilor care frecventează învățământul preșcolar (grădinița) a fost aproape dublat, valoarea acestuia crescând de la 133 de lei la 265 de lei.

Noi bareme pentru familiile cu venituri reduse și familiile monoparentale

O altă componentă esențială a pachetului social vizează recalcularea sprijinului financiar acordat familiilor care au în întreținere copii și dispun de resurse limitate. Cuantumurile sunt calculate riguros, în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul de copii din familie, acordându-se o atenție deosebită familiilor monoparentale. Spre exemplu, o familie monoparentală cu un venit de până la 393 lei va primi între 227 lei pentru un singur copil și 900 lei dacă are în îngrijire patru sau mai mulți copii.

Pentru familiile biparentale cu aceleași venituri, ajutorul variază între 186 lei și 741 lei. Chiar și în cazul plafoanelor de venituri ceva mai ridicate, situate între 393 lei și 998 lei, statul va continua să ofere sume de sprijin cuprinse între 145 lei și 786 lei, asigurând o plasă de siguranță pentru micile bugete de familie.

Bani în plus pentru aproape trei milioane de pensionari

Pachetul guvernamental aduce vești excelente și pentru sectorul de seniori ai țării. Aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri mici vor beneficia în mod automat de un ajutor financiar suplimentar. Această măsură nu necesită depunerea vreunei cereri, sumele fiind virate direct prin casele teritoriale și sectoriale de pensii în două tranșe egale, prima în luna mai și cea de-a doua în luna decembrie.

Alocarea banilor se face diferențiat, în funcție de pragul total al veniturilor cumulate realizate de aceeași persoană. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor încasa un ajutor total de 1.000 de lei, distribuit în două tranșe de câte 500 de lei. Cei care înregistrează pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor primi în total 800 de lei, iar pentru seniorii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei ajutorul final va fi de 600 de lei, banii fiind împărțiți în mod egal între cele două etape de plată.

„Demnitatea nu trebuie să fie un privilegiu, ci un drept pentru fiecare”

Impactul total al acestor măsuri se va resimți în bugetele a aproximativ 3,1 milioane de familii și persoane singure din întreaga țară. Oficialii guvernamentali subliniază că aceste eforturi bugetare, aprobate în cursul primăverii, reprezintă o obligație morală a statului în fața provocărilor economice actuale.

„Pachetul de Solidaritate înseamnă un sprijin modest, dar necesar pentru cei care o duc, zi de zi, cel mai greu. Sunt familiile cu venituri mici, părinții care luptă pentru copiii lor cu dizabilități și vârstnicii care trăiesc cu pensiile cele mai mici. Pentru ei, acest sprijin nu este un beneficiu în plus. Este, de multe ori, diferența dintre a face față nevoilor și a nu mai putea.

Avem datoria să fim alături de acești oameni, pentru că demnitatea nu trebuie să fie un privilgiu, ci un drept pentru fiecare dintre noi”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, evidențiind necesitatea de a proteja veniturile cetățenilor expuși riscului de sărăcie severă.

