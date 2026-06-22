Adrian Veștea a depus lista de miniștri la Parlament. „România nu își mai permite să piardă timp!” Cum arată programul de guvernare

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Procesul de formare a noului Executiv a intrat în linie dreaptă după săptămâni intense de negocieri și incertitudine pe scena politică. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus oficial la Parlament Programul de Guvernare și lista echipei de miniștri cu care dorește să conducă România în următorii ani.

Cu toate acestea, drumul spre Palatul Victoria se anunță extrem de tensionat: deși pe listă figurează nume grele ale liberalilor, Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat oficial că se delimitează complet de noul Guvern și amenință cu excluderea membrilor săi care acceptă portofolii.

Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului urmează să se întrunească de urgență pentru a stabili calendarul audierilor în comisii și data votului de învestitură. Pentru a fi validat, noul Cabinet are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de parlamentari.

Cele cinci priorități ale „Cabinetului Veștea”

Imediat după depunerea documentelor, premierul desemnat a transmis un mesaj public în care a explicat că această formulă guvernamentală este răspunsul necesar pentru a asigura stabilitatea țării. Adrian Veștea a pus accent pe restabilirea predictibilității economice și pe accelerarea marilor proiecte strategice.

„Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp”, a declarat Adrian Veștea, potrivit HotNews.ro.

Conform programului propus, viitorul Executiv se va concentra pe cinci piloni de urgență:

Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Cum arată echipa propusă: Între social-democrați și tehnocrați

Structura noului Cabinet reflectă un amestec de politicieni de la PSD, membri PNL și o componentă importantă de miniștri independenți. Premierul desemnat a precizat că „membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern.”

Lista completă a miniștrilor depusă la Parlament este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Transformare Digitală (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

Revoltă în PNL și amenințări cu excluderea

Surpriza majoră a venit de la conducerea PNL, care a reacționat dur imediat după publicarea listei. Deși premierul desemnat este liberal, iar nume sonore precum Alina Gorghiu sau Sorin Cîmpeanu fac parte din echipă, partidul s-a delimitat complet și a transmis că refuză să fie asociat cu acest Executiv. Disputa vine pe fondul unei rezoluții stricte adoptate chiar duminică, în cadrul unui Congres Extraordinar al PNL

„Partidul Naţional Liberal a luat act de depunerea în Parlament a programului de guvernare şi a listei de miniştri propuse de premierul desemnat Adrian Veştea. Precizăm în mod clar şi fără echivoc faptul că Partidul Naţional Liberal nu este parte a acestui Guvern şi nu îşi asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus.

Citeşte şi: Adrian Veștea și liberalii care îl susțin merg în instanță după Congresul PNL. Cer daune morale de 4 milioane de lei de la Ilie Bolojan

Citeşte şi: Traian Băsescu, sancționat după ce a încălcat o regulă importantă în avion: „Nu este amuzant”

Persoanele care figurează pe lista de miniştri se situează în afara partidului şi a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susţinute de PNL”, au transmis reprezentanții partidului printr-un comunicat oficial.

Conducerea PNL a mers mai departe, solicitând public mass-media și partenerilor politici să nu mai eticheteze noul Cabinet drept unul liberal: „Solicităm tuturor actorilor politici, reprezentanţilor mass-media şi formatorilor de opinie să nu mai prezinte în spaţiul public Guvernul Adrian Veştea drept un Guvern din care face parte Partidul Naţional Liberal şi să nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri.”

Miza este uriașă pentru liberalii de pe listă. Potrivit documentelor aprobate la Congresul PNL, participarea membrilor de partid la un guvern alături de PSD, fără o majoritate transparentă și asumată în mod oficial, încalcă linia politică a formațiunii și poate atrage excluderea imediată din rândurile liberalilor. Cum audierile urmează să înceapă în scurt timp, rămâne de văzut dacă miniștrii nominalizați își vor menține candidaturile cu riscul de a-și pierde carnetul de partid.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News