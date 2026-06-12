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Anul 2027 debutează cu vești extrem de optimiste pentru milioane de pensionari din România. O nouă măsură legislativă, susținută puternic pe scena politică, promite să aducă majorări consistente în buzunarele celor care au cotizat zeci de ani la bugetul de stat. Potrivit celor mai recente simulări și strategii guvernamentale, mecanismul de recalculare și indexare automată va genera creșteri substanțiale.

Noua formulă pune accentul pe predictibilitate și pe recompensarea muncii de lungă durată, oferind un suflu nou sistemului public de pensii. Impactul bugetar este unul masiv, însă inițiatorii proiectului susțin că fondurile sunt absolut necesare pentru protejarea puterii de cumpărare a seniorilor în fața provocărilor economice actuale.

Indexare de 12% și o pensie medie mai mare: Scenariul propus de social-democrați

Social-democrații insistă ca noul pachet de măsuri financiare să intre în vigoare exact în prima zi a noului an, efortul bugetar anual fiind estimat la aproximativ 10 miliarde de lei. Dacă planul va fi aplicat în forma actuală, pensionarii vor beneficia de o indexare generală de 12%. Această ajustare procentuală va schimba semnificativ configurarea veniturilor pentru o mare parte a populației.

Din punct de vedere statistic, aplicarea acestui procent înseamnă că pensia medie la nivel național ar urma să urce de la valoarea actuală de 2.821 de lei la aproximativ 3.150 de lei, notează Newsweek.ro. Pentru beneficiarul aflat în această zonă de tarifare, măsura se traduce printr-un câștig net garantat de 336 de lei în fiecare lună.

Totuși, simulările arată că românii cu venituri mai mari vor resimți un salt mult mai spectaculos, datorat cumulului dintre indexare și facilitățile fiscale nou introduse.

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Cum funcționează noua formulă de calcul și ce facilități fiscale apar

Mecanismul din spatele acestei creșteri are la bază prevederile din noua lege a pensiilor, care garantează o creștere anuală automată a Valorii Punctului de Referință (VPR). Această ajustare se calculează extrem de riguros, luând în considerare rata medie anuală a inflației, la care se adaugă un procent de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut înregistrat pe economie.

Pe lângă indexarea propriu-zisă, proiectul legislativ vine la pachet și cu o serie de scutiri de taxe care vor lăsa mai mulți bani în buzunarele oamenilor. Un exemplu clar de calcul arată că un pensionar care primește în prezent o pensie de 5.000 de lei va beneficia de un plus de 600 de lei doar din procesul de indexare, la care se vor adăuga încă 200 de lei rezultați din eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS). Astfel, majorarea totală pentru această categorie ajunge la 800 de lei lunar. În plus, inițiativa legislativă solicită eliminarea totală a CASS și pentru alte categorii prioritare ale societății, printre care se numără mamele cu copii mici, veteranii de război, precum și urmașii acestora.

Românii cu stagii lungi de cotizare și grupe speciale sunt marii câștigători

Majorarea maximă nu se va acorda uniform tuturor pensionarilor, ci este strâns legată de istoricul profesional al fiecărui salariat. Mecanismul avantajează în mod direct trei categorii mari de beneficiari.

În primul rând, este vorba despre seniorii cu un stagiu lung de cotizare, adică persoanele care au muncit și au contribuit activ la sistemul public timp de peste 30 sau 35 de ani. Aceștia vor fi recompensați substanțial prin intermediul punctelor de stabilitate, acele bonusuri acordate pentru fidelitatea în câmpul muncii.

În al doilea rând, un salt important îl vor înregistra cei care au activat în grupe speciale sau în condiții deosebite de muncă, unde riscurile au fost ridicate, iar punctajele lunare acumulate sunt mult mai mari.

Foto – arhivă

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