Cum poți ieși la pensie cu cinci ani mai devreme și fără penalizări

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Românii care au încheiat studii universitare la zi, au efectuat serviciul militar sau au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului pot beneficia de o reducere substanțială, de până la cinci ani, a vârstei standard de pensionare.

Această facilitate, introdusă prin noua legislație a pensiilor, reprezintă o veste excelentă pentru cei care au avut o carieră lungă și neîntreruptă, însă vine la pachet cu reguli stricte de aplicare. Pentru a accesa acest beneficiu fără a suferi penalizări la calculul pensiei, viitorii pensionari trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative extrem de clare.

Formula de calcul pentru reducerea vârstei de pensionare

Pilonul central al acestei facilități legislative îl reprezintă atingerea stagiului complet de cotizare contributiv. Persoanele interesate să iasă la pensie mai devreme cu până la cinci ani trebuie să fi realizat obligatoriu un stagiu de cotizare de minimum 35 de ani, în care s-au plătit efectiv contribuții sociale din salarii.

Pentru a obține reducerea maximă de cinci ani, legea solicită acumularea a încă cinci ani suplimentari de stagiu peste pragul de bază de 35 de ani. Acești cinci ani adiționali pot fi constituiți dintr-un mix de perioade în care s-a muncit efectiv sau din perioade necontributive și asimilate recunoscute oficial, precum anii de facultate sau stagiul militar, potrivit digi24.ro.

Rolul exact al facultății și al concediilor pentru copii

O confuzie frecventă în rândul populației este legată de modul în care anii de studii sau concediile de maternitate și paternitate pot înlocui munca efectivă. Reprezentanții caselor de pensii avertizează că perioadele asimilate nu pot fi folosite sub nicio formă pentru a acoperi stagiul de bază de 35 de ani de cotizare contributivă.

Astfel, anii petrecuți pe băncile facultății la cursurile de zi, perioada armatei sau lunile de concediu pentru creșterea copilului funcționează exclusiv ca un „bonus” care se adaugă peste vechimea efectivă în muncă. Ele au rolul de a ajuta la formarea celor cinci ani suplimentari necesari pentru a debloca pensionarea anticipată fără penalități, dar nu pot compensa lipsa anilor de cotizare directă din activitatea profesională.

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Cine sunt beneficiarii vizați de noile reglementări

Această flexibilizare a sistemului de pensii se adresează în mod special persoanelor care au intrat devreme pe piața muncii și au reușit să mențină o continuitate exemplară de-a lungul deceniilor de activitate. Îndeplinirea simultană a condițiilor de vechime contributivă și asimilată le permite acestor asigurați să își depună dosarul de pensionare mult mai rapid, beneficiind de aceleași drepturi financiare ca în cazul împlinirii vârstei standard.

Cei care îndeplinesc toate aceste criterii pot solicita recalcularea și stabilirea drepturilor de pensionare înainte de termen, având siguranța că perioadele de formare academică și de îndatoriri civice sau familiale le sunt recunoscute și valorificate la maximum de către statul român.

Foto – arhivă

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