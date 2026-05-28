Categoria de pensionari din România care ar putea câștiga cu 480 de lei în plus de la 1 ianuarie 2027. Ce condiție trebuie să îndeplinească

Pensionarii din România ar putea avea motive de bucurie, începând cu 1 ianuarie 2027. Este vorba despre posibilitatea unei indexări a pensiilor începând cu anul următor, subiectul revenind pe agenda politică. Iată despre ce este vorba și cât ar putea câștiga pensionarii, dacă totul se concretizează.

Pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027 – se indexează sau nu pensiile?

În timp ce pensiile și salariile rămân la fel, prețurile din România cresc constant, lucru care îi afectează în special pe pensionarii cu venituri mici.

Oamenii care fac parte din această categorie socială sunt profund afectați de inflație.

În acest moment, există în agenda politică două scenarii cu privire la procentul de indexare a pensiilor. Prima variantă, cea de bază, ar veni cu o cșretere de aproximativ 12%, calculată în funcție de formulele teoretice de ajustare a pensiilor.

Această variantă ar respecta îndeaproape mecanismul de indexare și ar veni cu cele mai mari majorări.

Pe de altă parte, există și un scenariu mai rezervat, în care indexarea ar putea să scadă sub pragul de 10%, undeva pîntre 7 și 9%.

Varianta ar fi luată în calcul în cazul în care bugetul nu permite aplicarea integrală a formulei sau dacă apar noi constrângeri financiare.

Între cele două scenarii, diferențele sunt enorme și se văd în veniturile oamenilor. Cu o indexare de 12%, o pensie de 1.281 de lei ar putea crește cu aproximativ 165 de lei, în timp ce o pensie de 2.000 de lei ar putea ajunge la 2240 de lei.

La o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de aproximativ 360 de lei, iar la pensiile mai mari de 4.000 de lei, majorarea ar fi de aproape 480 de lei.

În cazul unei variante cu o indexare sub 10%, sumele se reduc semnificativ, iar pensionarii ar lua doar o parte din creșterile estimate în prima variantă de indexare.

Discuțiile continuă

Aleșii continuă să analizeze ambele variante, însă indexarea pensiilor este un subiect care se află pe masa acestora, fiind foarte important în negocierile pentru formarea și susținerea viitorului guverne.

Pe de altă parte, economia țării arată semne de îmbunătățire, însă presiunile pe cheltuielile statului continuă să fie îngrijorarătoare.

Momentan, lucrurile sunt incerte, mai ales că încă nu s-a găsit o variantă de Guvern sau de premier, iar discuțiile continuă. Autoritățile vor analiza întreg scenariul economic pentru discuțiile privind bugetul pe 2027, apoi se vor lua decizii.

