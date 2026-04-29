Pensionarii care pierd ajutorul de la stat în luna mai. O categorie de seniori este exclusă din listă

Sprijinul financiar oferit pensionarilor în luna mai vine cu reguli stricte. Deși aproximativ 2,9 milioane de vârstnici cu pensii mici vor beneficia de acest ajutor, nu toți cei cu venituri sub 3.000 de lei vor primi suma promisă. Motivul? Condițiile impuse de Guvern exclud anumiți pensionari.

Cine sunt pensionarii care pierd ajutorul de la stat în luna mai

Conform ordonanței de urgență adoptate de Guvern, ajutorul financiar va fi distribuit în două tranșe – în mai și în decembrie 2026. Acesta nu reprezintă o creștere permanentă a pensiei, ci un sprijin destinat exclusiv pensionarilor care locuiesc în România și ale căror venituri lunare din pensie nu depășesc 3.000 de lei.

Pensionarii care beneficiază de mai multe tipuri de pensii trebuie să știe că venitul lor lunar se calculează cumulat. De exemplu, dacă cineva are o pensie de 2.200 de lei și mai primește încă 900 de lei dintr-o altă sursă de pensie, suma totală depășește pragul de 3.000 de lei, iar persoana devine ineligibilă pentru acest sprijin.

Există câteva categorii de pensionari care, deși au venituri sub 3.000 de lei, nu vor beneficia de sprijinul financiar. Printre aceștia se numără:

Pensionarii care nu au domiciliul în România, chiar dacă pensia lor lunară este sub plafonul de 3.000 de lei.

Cei ale căror venituri totale din pensii depășesc plafonul de 3.000 de lei, luând în calcul toate sursele de pensii din sistemul public, pensiile militare și indemnizația socială pentru pensionari.

Cum se vor face plățile

În cazul celor care beneficiază de pensii de urmaș, verificarea plafonului se va face individual pentru fiecare beneficiar, iar ajutorul va fi acordat separat. Pentru plata din mai, autoritățile vor lua în considerare veniturile din luna aprilie 2026, iar pentru plata din decembrie, cele din noiembrie 2026.

Vestea bună este că pensionarii eligibili nu trebuie să depună cereri pentru a primi acest sprijin. Sumele vor fi plătite automat prin casele de pensii aferente fiecărui sistem. Pentru cei care primesc pensia pe card, banii vor fi virați în jurul datei de 12 mai, în timp ce pensionarii care își primesc pensia prin intermediul poștei vor avea banii la dispoziție între 1 și 15 mai.

Este esențial ca pensionarii să fie atenți la veniturile lor totale pentru a nu depăși pragul de 3.000 de lei, mai ales că acest sprijin poate face o diferență semnificativă în bugetul personal. În plus, conform ordonanței, alte surse de venit, cum ar fi salarii, venituri din arendă sau activități independente, nu vor fi incluse în calculul plafonului.

Sursă foto: Shutterstock

