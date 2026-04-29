Nicușor Dan nu acceptă un guvern format din PSD și AUR: „Mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”

Președintele Nicușor Dan promite că România nu va avea alegeri anticipate sau o guvernare PSD-AUR, după ce cele două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Nicușor Dan respinge ideea unei guvernări PSD-AUR

Președintele Nicușor Dan încearcă să răspundă provocărilor politice actuale cu un mesaj clar: „Nu vom avea alegeri anticipate și nici o guvernare PSD-AUR”. Declarația vine în contextul unei crize politice marcate de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și tensiunile crescânde dintre partidele pro-europene.

„În primul rând avem declarația partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale AUR. Asta este un lucru și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acest scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a declarat președintele Nicușor Dan, citat de Libertatea.

El a reiterat că este hotărât să prevină orice alianță între PSD și AUR, considerând improbabilă o astfel de coaliție.

Întrebările despre Ilie Bolojan, evitate de Nicușor Dan

Totuși, când a fost întrebat despre susținerea sa pentru premierul Ilie Bolojan, liderul statului a ales să păstreze o poziție neutră.

„Este o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă, ce am constatat cu toţii de mai mult timp este că avem un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene. Faţă de această chestiune care s-a transmis într-un act administrativ – moţiune de cenzură – îmi păstrez echidistanţa”, a adăugat acesta.

Pe 5 mai urmează să fie votată moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva cabinetului Bolojan. George Simion, liderul AUR, a declarat recent că moțiunea, semnată de 253 de parlamentari, va avea succes, depășind pragul de 233 de voturi necesare pentru a răsturna Guvernul.

În ciuda acestui context tensionat, Nicușor Dan a declarat că moțiunea era un „scenariu anticipat” și a evidențiat responsabilitatea politică a celor care au susținut votarea fondurilor de 9 miliarde de lei pentru programul SAFE, un proiect important pentru România.

Critici dure din partea cetățenilor

În timp ce Nicușor Dan se afla la Summit-ul I3M din Dubrovnik, unde a abordat teme de securitate regională, reacțiile pe rețelele sociale nu au întârziat să apară. Mulți români l-au acuzat de lipsă de implicare în gestionarea crizei politice, spunând că președintele ar trebui să fie acasă, în mijlocul evenimentelor.

«România și Ilie Bolojan au nevoie de tine acasă. Cred că e timpul să terminăm cu medierea și să îți aduci aminte cine și de ce te-a votat», a scris un utilizator.

Altul a comentat acid: „Scaunul este mai important pentru tine decât țara asta. Vei rămâne ca cel mai rău exemplu de președinte din istoria țării noastre”.

În ciuda criticilor, președintele a încercat să aducă în prim-plan succesele recente, cum ar fi aprobarea fondurilor pentru programul SAFE.

„Trebuie să salutăm direcţia pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect aşa de important pentru România ca el să treacă şi să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării”, a declarat Nicușor Dan.

