Senatoarea Victoria Stoiciu demisionează din PSD, după alianța cu AUR: „Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”

Victoria Stoiciu, senatoare de Vaslui, și-a anunțat demisia din PSD marți, 28 aprilie 2026. Decizia ei vine după colaborarea partidului sau cu AUR pentru o moțiune de cenzură pe care Stoiciu o consideră o normalizare a extremismului.

Victoria Stoiciu, senatoare din Vaslui, a făcut un gest curajos marți, 28 aprilie 2026, demisionând din Partidul Social Democrat (PSD). Decizia ei vine ca un răspuns ferm la anunțul colaborării dintre PSD și AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a declarat Stoiciu, citată de Hotnews.

Senatoarea a subliniat că principiile ei de integritate politică nu îi permit să susțină o alianță pe care o consideră periculoasă pentru sănătatea democrației românești.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală”, a adăugat aceasta.

Senatoarea, apel la lecțiile istoriei

Victoria Stoiciu a făcut un apel la lecțiile istoriei, rememorând ascensiunea fascismului interbelic, pentru a explica decizia sa.

„Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment”, a spus Victoria Stoiciu.

Senatoarea a criticat dur colaborarea cu AUR, despre care consideră că reprezintă o normalizare periculoasă a extremismului.

„Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a avertizat ea.

În discursul său, Victoria Stoiciu a făcut o paralelă cu politica germană contemporană, subliniind importanța menținerii unui cordon sanitar față de extremiști.

„De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete”, a punctat senatoarea.

Actul de demisie al Victoriei Stoiciu este mai mult decât o alegere politică, este o declarație de principii.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece”, a spus ea ferm.

Victoria Stoiciu și-a exprimat recunoștința față de colegii din PSD care au sprijinit inițiativele legislative pe care le-a promovat până acum, dar a menționat că valorile fundamentale au fost compromise.

„Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a concluzionat senatoarea.

Sursă foto: Facebook

