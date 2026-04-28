  MENIU  
Home > Știri > Ilie Bolojan: „PSD și AUR au în plan anticipatele”. Premierul trage un semnal de alarmă asupra instabilității economice

Oana Savin
Actualizat 28.04.2026, 10:23

Ilie Bolojan, premierul României, se află într-o luptă intensă pentru a salva guvernul său minoritar, în timp ce opoziția, formată din PSD și AUR, pregătește o moțiune de cenzură. Liderul liberal avertizează că această criză politică ar putea periclita stabilitatea economică a țării și fondurile europene vitale.

Ilie Bolojan, despre moțiunea de cenzură

Ilie Bolojan declară răspicat: moțiunea de cenzură nu este doar un atac asupra guvernului său, ci semnalul formării unei noi coaliții politice.

„PSD și AUR mizează pe declanșarea alegerilor anticipate, fiind dispuși să sacrifice economia României pentru calcule electorale”, a afirmat premierul, citat de Libertatea.

În opinia sa, această mișcare va genera instabilitate economică și va bloca proiecte esențiale din PNRR.

Recomandarea zilei

„Partidul Social Democrat a dinamitat guvernarea și a încălcat toate înțelegerile”, acuză Ilie Bolojan, explicând că PSD și-a mărit șansele de a trece moțiunea prin găsirea unui aliat în AUR.

Totodată, premierul susține că această manevră pregătește terenul pentru o nouă alianță politică, în timp ce România se confruntă cu riscuri economice majore.

Recomandarea zilei

AUR propune un guvern de uniune națională

În contextul propunerii AUR pentru un guvern de unitate națională, Ilie Bolojan subliniază că adevărata provocare nu constă în aducerea mai multor partide la putere, ci în schimbarea mentalităților politice.

„Bunăstarea nu apare peste noapte, ci este rezultatul exclusiv al unor reforme structurale dificile”, a declarat premierul, într-un mesaj clar adresat electoratului.

Bolojan este hotărât să nu mai colaboreze cu PSD și să continue lupta pentru modernizarea României.

„Rămân în fruntea PNL pentru a promova o Românie unde munca este respectată și integritatea administrativă primează”, a spus acesta.

În cazul în care moțiunea va trece, premierul a promis să asigure interimatul cu un mandat limitat, dedicat închiderii proiectelor urgente.

„Șobolanii din debara”și deparazitarea sistemului

Revenind la metafora „șobolanilor din debara”, Ilie Bolojan a subliniat că lupta împotriva corupției în sectorul energetic și companiile de stat a deranjat numeroase interese.

„Deparazitarea rețelelor electrice este esențială pentru încurajarea investițiilor reale”, a explicat liderul guvernului, menționând că această măsură a afectat atât PSD, cât și alte partide, inclusiv PNL.

Premierul a admis că iresponsabilitatea fostelor guvernări, inclusiv a PNL, a contribuit la impasul bugetar actual.

„Nu vom repeta greșelile privind majorările nesustenabile de salarii și pensii”, a promis acesta, insistând că reformele structurale sunt singura cale spre creșteri economice reale.

Ilie Bolojan avertizează că instabilitatea guvernamentală riscă să ducă la pierderea fondurilor europene esențiale pentru dezvoltarea României.

„Fiecare cetățean va plăti costurile instabilității politice”, a spus el, atrăgând atenția asupra impactului negativ asupra investițiilor și dobânzilor.

Sorin Grindeanu, acuzat de dezinformare

În același timp, premierul l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de disimulare în privința colaborării cu AUR.

„Se cristalizează o nouă majoritate, iar liderii PSD ascund nemulțumirea aleșilor care se tem de costurile economice enorme”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a amintit promisiunea lui Sorin Grindeanu făcută la Bruxelles, unde liderul PSD a negat orice colaborare cu AUR, pentru ca ulterior să acționeze contrar.

În fața moțiunii, Ilie Bolojan insistă că va lupta pentru supraviețuirea guvernului său minoritar prin dialog și argumente administrative.

„Nu vom cumpăra oameni la bucată”, a subliniat premierul, respingând tactica achizițiilor politice individuale.

„Nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile masive pe care România le va suferi din cauza crizei politice”, a concluzionat premierul.

Proiectele majore de infrastructură, precum autostrăzile și spitalele, depind de stabilitate guvernamentală, iar blocajul actual riscă să le amâne sau chiar să le anuleze.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Fanatik
GSP.ro
Click.ro
TV Mania
Redactia.ro
Citește și...
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Proiecte speciale
Avantaje
Elle
DailyBusiness.ro
A1.ro
Observator News
Libertatea pentru Femei
Viva.ro
Redactia.ro
Retete
Baby
Diva Hair
Doctorul Zilei
TV Mania
Newscaffe.ro
CSID.ro
Libertatea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton