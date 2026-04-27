George Simion a anunțat când depun AUR și PSD moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan. Reacția lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL

George Simion, liderul AUR, a anunțat când va fi depusă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. PSD și AUR își unesc forțele pentru această inițiativă parlamentară.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat luni, 27 aprilie, că PSD și AUR vor depune împreună o moțiune de cenzură, odată ce vor strânge minimum 233 de semnături, pragul necesar pentru ca actualul Executiv să fie demis.

„Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. În acest sens, vom iniția, alături de celelalte partide care semnează, moțiunea de cenzură. Și aici mă refer la toate formațiunile și la toți parlamentarii interesați. În momentul în care vom avea strânse minim 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă”, a declarat Simion, conform Libertatea.

Pentru ca moțiunea de cenzură să aibă succes, este nevoie de 233 de voturi în Parlament. În prezent, PSD și AUR dispun de 220 de parlamentari, ceea ce înseamnă că mai au nevoie de sprijinul a cel puțin 13 parlamentari din alte formațiuni. Potrivit Libertatea, negocierile continuă pentru a atrage acest sprijin, în timp ce tensiunile politice cresc.

Reacția lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a criticat dur, pe 27 aprilie, decizia PSD și AUR de a demite guvernul, numind-o „culmea iresponsabilității”. El a subliniat că PNL nu va mai face coaliții cu PSD.

„Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul? Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a afirmat Ciucu, cel care este și primarul Capitalei.

Simion a precizat că, dacă totul decurge conform planului, votul pentru moțiunea de cenzură va avea loc pe 5 mai. El susține că moțiunea nu este doar un act politic, ci și un efort de a stopa vânzarea activelor strategice ale statului român. „Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor”, a declarat liderul AUR.

PSD și AUR, o alianță neașteptată

Deși liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus în trecut orice alianță cu AUR, cele două formațiuni par să găsească un punct comun în dorința de a demite Guvernul condus de Ilie Bolojan. Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au confirmat, tot luni, într-o declarație oferită la Parlament, că lucrează împreună la „partea tehnică” a moțiunii. Întrebat despre o posibilă colaborare de durată între cele două partide, Marian Neacșu a răspuns enigmatic: „Orice drum începe cu primul pas”.

România se află într-un impas politic major, început pe 20 aprilie, când PSD a decis, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan. Acesta a primit un ultimatum de 72 de ore să demisioneze, dar a refuzat, ceea ce a dus la retragerea miniștrilor PSD din Guvern pe 23 aprilie.

Ulterior, pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat ruperea coaliției cu PSD, formată în iunie 2025. Tensiunile s-au accentuat, iar președintele României, Nicușor Dan, a încercat să calmeze spiritele prin discuții separate cu fiecare partid din fosta coaliție. Deși Dan a declarat public că „vom trece prin asta”, soluția la criza politică rămâne incertă.

