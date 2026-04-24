George Simion, derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”

George Simion, președintele AUR, a avut un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce în timpul campaniei electorale l-a numit „autist”. De data aceasta, liderul formațiunii politice a afirmat despre șeful statului că este „paraplegic”.

George Simion, derapaj la adresa lui Nicușor Dan

Un nou derapaj marca George Simion a stârnit controverse după ce liderul AUR l-a numit „paraplegic” pe președintele Nicușor Dan, în cadrul unui discurs despre criza de la Azomureș. Potrivit G4Media, declarațiile au fost făcute joi, în fața susținătorilor de partid.

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azomureș, are o problemă cu AUR-ul și nu vrea să dialogheze cu AUR-ul”, a spus Simion, conform paginii oficiale de Facebook a partidului său.

Remarca, considerată extrem de jignitoare, nu a stârnit nicio reacție din partea audienței prezente.

Aceasta nu este prima dată când Simion recurge la un limbaj ofensator. În trecut, l-a atacat pe Nicușor Dan numindu-l „autist”, iar în octombrie 2025, liderul AUR a reluat această etichetă într-o postare pe Facebook: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”.

Simion, nemulțumit că AUR nu a fost chemat la consultări la Palatul Cotroceni

Contextul acestor declarații îl reprezintă nemulțumirea lui Simion față de faptul că AUR nu a fost invitat la consultările de la Cotroceni din 22 aprilie 2026, organizate exclusiv cu partidele din coaliția de guvernare. Acest episod se adaugă tensiunilor politice dintre cei doi, mai ales după ce Simion a pierdut alegerile prezidențiale din mai 2025 în fața actualului președinte, evitând atunci dezbaterile directe cu acesta.

Termenul folosit de liderul AUR este cu atât mai problematic cu cât „paraplegia” este o afecțiune medicală gravă ce implică paralizia părții inferioare a corpului, cauzată de leziuni ale măduvei spinării sau de alte tulburări neurologice. Mii de români suferă de această condiție, iar utilizarea sa ca insultă este o lipsă de respect față de aceștia.

Sursă foto: Hepta

