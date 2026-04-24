Victor Ponta, cetățean al Turciei? Fostul premier neagă, însă acte oficiale îl contrazic: „Știți că iubesc Turcia”

Victor Ponta, fost premier al României, apare în documente oficiale ca cetățean turc, cu reședința în Istanbul. El neagă, susținând că este doar rezident străin, dar actele arată contrariul.

Victor Ponta, cetățean al Turciei?

Victor Ponta, fostul premier al României, se află din nou în centrul atenției publice, subiectul fiind o posibilă cetățenie turcă. Documente oficiale din Turcia, obținute de Libertatea sugerează că Ponta ar fi cetățean al Republicii Turcia, deși acesta neagă vehement.

În 2021, Victor Ponta a devenit unic acționar al unei firme de consultanță turcească, MARA PROJE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ, cu sediul în Istanbul. Până în decembrie 2024, Ponta a transferat acțiunile către Geanina-Cristina Pușcașu, o colaboratoare de lungă durată.

Documentele de la Registrul Comerțului din Turcia indică în mod clar că Ponta figurează ca cetățean turc, cu reședința oficială în Istanbul. Mai mult, un număr de identificare specific cetățenilor turci este asociat cu numele său.

Contactat de jurnaliștii de la Libertatea, fostul premier a negat informațiile: „Mulțumesc pentru semnalare. Cred că este o confuzie. Eu sunt rezident străin. Știți că iubesc Turcia. Cred că România ar avea de câștigat din dezvoltarea relației politice și economice cu Turcia”.

Legături personale și profesionale

Geanina-Cristina Pușcașu este o figură cheie în povestea firmelor lui Victor Ponta. Ea a fost asistentă a fostei soții a lui Ponta, Daciana Sârbu, și a ocupat poziții importante în timpul mandatului său de premier, inclusiv în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București. În plus, Pușcașu a fost administrator al firmei SC VP Projects Adviser SRL, deținută de fostul premier.

În ceea ce privește activitatea sa în Turcia, Victor Ponta a explicat că între 2021 și 2024 a oferit consultanță exclusiv companiilor private: „Nu am avut absolut niciun contract cu o instituție publică sau vreo societate comercială cu capital de stat din România”.

Relația lui Victor Ponta cu Turcia

Victor Ponta nu este străin de Turcia. În 2015, acesta a ales să se opereze la genunchi într-o clinică privată turcească aflată, conform speculațiilor, sub controlul familiei președintelui Recep Tayyip Erdoğan. De asemenea, G4Media a raportat că Ponta a frecventat cursuri de limba turcă în 2021, un detaliu confirmat chiar de fostul premier: „Învăț limba turcă pentru a-mi facilita afacerile”.

În calitate de consilier onorific, fostul premier a participat în 2024 la o vizită oficială în Turcia, alături de premierul Marcel Ciolacu, întâlnindu-se cu președintele Erdoğan pentru a discuta despre dezvoltarea relațiilor bilaterale. Aceeași relație apropiată cu liderii turci a fost construită și în timpul mandatului său de premier, când Ponta a cultivat conexiuni economice și politice puternice.

Conexiuni financiare și parteneriate

Firma de consultanță a lui Victor Ponta din România a atras clienți importanți, printre care și gigantul turcesc Cengiz Holding. Conform unei investigații Captura din 2023, compania grupului turc a plătit aproximativ 390.000 de euro în doar doi ani către firma lui Ponta, prin intermediul unei filiale din România, Cuprumold Mining SA.

Într-o declarație din 2025, Victor Ponta a dezvăluit că deține și cetățenia sârbă, un gest de recunoștință al statului vecin pentru deciziile sale din timpul inundațiilor din 2014. Fostul premier a explicat că a permis inundarea unor sate românești pentru a proteja capitala Serbiei, Belgrad.

