Ce spune Victor Ponta despre reacția lui Nicușor Dan la criza politică: „E totuși ciudat”

Victor Ponta critică modul în care președintele Nicușor Dan gestionează criza politică declanșată de conflictul dintre PSD și PNL.

Ce spune Victor Ponta despre reacția lui Nicușor Dan la criza politică

Marți, 28 aprilie, PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Întrebat la Parlament despre șansele ca moțiunea să fie adoptată, Victor Ponta a spus că acestea sunt „destul de mari”, dar că ar fi „o greșeală” ca actuala coaliție să continue fără Bolojan.

În același timp, Ponta a amintit că a susținut ideea ca PSD să colaboreze cu AUR, o idee respinsă atunci de ambele partide. „M-au certat și cei de la PSD și cei de la AUR, dar mi-au dat dreptate”, a explicat fostul premier, citat de Știrile Pro TV.

În acest context tensionat, Ponta este de părere că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să fie mai vocal. „E o moțiune de mare pericol pentru noi ca țară pentru că nimeni nu anunță clar. Pentru că avem un președinte, Nicușor Dan, care pentru prima dată în istoria României chiar s-a retras în turnul arbitrului absolut. Nu ține nici cu PSD, nici cu Bolojan, nici cu nimeni. Ceea ce e totuși ciudat. Oamenii se uită la el. Ești cel mai votat om, ai câștigat alegerile. Și problemele interne si cele externe sunt, poate, mai rele ca niciodată”, a spus Ponta, pentru Adevărul.ro.

Victor Ponta a confirmat că va vota moțiunea de cenzură pentru că de la bun început n-a avut încredere în formula actuală a guvernului. „Eu n-am votat acest guvern și sigur că voi vota moțiunea de cenzură pentru că n-am crezut că va funcționa în formula actuală. Păcat, am avut dreptate. Dar mai spun că odată nimeni nu spune foarte clar ce va urma după. Dacă rămâne aceeași coaliție doar fără domnul Bolojan, sincer, cred că e o greșeală”, a explicat.

„Eu sunt foarte interesat de ce se întâmplă miercuri, pentru că situația economică e foarte proastă”, a mai transmis Victor Ponta.

