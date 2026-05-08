 Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiul lui Victor Ponta, fostul ei soț. Andrei îi trimite mesaje constant: „Nu știu decât să iubesc”

Daciana Sârbu a divorțat de Victor Ponta la finalul anului trecut. Cei doi au împreună două fetițe: pe Irina, fiica lor biologică și pe Maria, fiica adoptivă. În plus, fostul premier mai are un băiat dintr-o altă căsătorie, pe nume Andrei. Acum, Daciana Sârbu a vorbit despre relația pe care o are cu tânărul, deși ea și tatăl lui s-au despărțit de ceva timp.

Daciana Sârbu se înțelege foarte bine cu Andrei, fiul lui Victor Ponta din prima căsătorie. Tânărul are 23 de ani și i-a transmis un mesaj frumos fostei sale mame vitregi.

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, de pe Antena 1, Daciana Sârbu a fost surprinsă de un mesaj emoționant transmis de Andrei. Tânărul i-a mulțumit pentru sprijinul pe care i l-a oferit Daciana de-a lungul anilor, iar ea a fost cu adevărat emoționată.

Mai mult, ea a mărturisit că fiul lui Victor Ponta îi trimite mesaje săptămânal.

„Mi-au plăcut întotdeauna copiii și cred că am simțit întotdeauna dorința asta. Nu știu decât să iubesc și să fac bine. Vorbim săptămânal, adică nu se pune problema să nu știm unii de alții, ce facem, cum suntem. Îmi trimite poze cu Antonia, iar Maria este foarte fericită când se întâlnesc, ei îi și plac copiii mici”, a spus Daciana Sârbu.

Ea a vorbit și despre cum se înțelege cu Victor Ponta după divorț și a spus că ambii și-au asumat o relație decentă pentru a putea fi părinții pe care copiii lor îi merită.

Cred că noi, adulții, am gestionat-o ca părinți responsabili și a fost foarte important ce au simțit copiii. Și dacă copiii simt că faci tot posibilul și să rămâi în armonie pentru ei, să nu se schimbe, trec mult mai ușor peste orice situație. Și noi trebuie să fim lângă ei și să le fie lor bine”, spunea Daciana Sârbu în urmă cu ceva timp.

Are un nou iubit

După divorț, Daciana Sârbu și-a refăcut viața. Ea are un iubit tinerel pe nume Alex Ghionea, cu care s-a mai afișat în mediul online în repetate rânduri.

Deși este o fire discretă, europarlamentara a recunoscut că nu s-a ferit niciodată să își arate relația în limitele pe care ea le consideră sănătoase.

„Eu nu am ascuns această relație, pentru că, în general, nu sunt un om care să fie diferit în public față de cum este acasă. Nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație este cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că este un lucru fără de care nu poate să trăiască planeta.

Toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată și bârfită. Cred că și iubită, pe de altă parte, și mi-am asumat asta. Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce”, spunea Daciana Sârbu.

