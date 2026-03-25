Irina Ponta a împlinit 18 ani. Ce mesaj i-a transmis Daciana Sârbu cu ocazia majoratului 

Irina Ponta, fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, a împlinit astăzi 18 ani. Adolescenta a primit o mulțime de felicitări și urări, iar cea mai specială a venit de la mama ei.

Irina Ponta își sărbătorește majoratul

Daciana Sârbu i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 18 ani.

Fiica Dacianei și a lui Victor Ponta a devenit majoră pe 25 martie, iar mama ei i-a transmis un mesaj plin de dragoste cu această ocazie.

‘Im the proudest and happiest mom. I love you more than anything and I cant wait to stand by your side as you step into this new chapter of your life. You will never have to wonder if Im there. No matter where life takes you or what you choose, I will always show up for you. Every single time. Happy 18, my sweet child’, a scris Daciana Sârbu.

„Sunt cea mai mândră și fericită mamă. Te iubesc mai mult decât orice și abia aștept să fiu alături de tine în timp ce pășești în acest nou capitol al vieții tale. Nu va trebui niciodată să te întrebi dacă sunt acolo. Indiferent unde te poartă viața sau ce alegi, voi fi mereu lângă tine. De fiecare dată. La mulți ani pentru cei 18 ani, copilul meu drag!’

Irina Ponta este singurul copil biologic al cuplului Daciana Sârbu – Victor Ponta. Politicianul mai are un băiat dintr-o căsnicie anterioară, iar împreună cu Daciana au adoptat-o pe Maria, în anul 2020.

Cei doi au divorțat în urmă cu mai mult timp, însă au decis să păstreze o relație decentă de dragul celor două fete. La începutul lunii, Daciana Sârbu făcea declarații emoționante despre cele două fete ale sale.

„Pentru fetele mele merg până la capătul lumii. Lupt cu oricine și cu orice rău ca să le apăr și nu mă sperie nimic. Nu știu dacă sunt cea mai bună mamă, dar știu sigur că pentru ele voi face mereu tot ce ține de mine.

Nu voi avea toate răspunsurile și nu voi putea controla tot ce li se întâmplă în viață. Dar un lucru îl vor ști întotdeauna, că au pe cineva care nu renunță la ele niciodată. Care le iubește și le apără indiferent de cât de greu devine drumul. La mulți ani!”, scria Daciana Sârbu cu ocazia zilei de 8 martie.

